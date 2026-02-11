Ильгиз Халиков: Образ Мусы Джалиля не увидишь в татарских театрах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Образу поэта-героя Мусы Джалиля в татарских театрах уделяется недостаточно внимания. Об этом заявил директор Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии наук РТ Ильгиз Халиков на круглом столе «Жизнь и творчество Мусы Джалиля: современная перспектива», посвященном 120-летию со дня рождения классика татарской литературы.

«К сожалению, в татарских театрах образ Мусы Джалиля не представлен. В репертуаре Оренбургского государственного татарского драматического театра имени Мирхайдара Файзи есть спектакль, посвященный Мусе Джалилю. Обращаюсь к участникам этого круглого стола, чтобы вы, по возможности, высказались и об этом вопросе. Мы всегда ставим перед собой цель воспитывать молодое поколение, но таким героическим личностям уделяется недостаточно внимания», – констатировал спикер.

Зульфия Шавалиева