Культура 11 февраля 2026 13:07

Ильгиз Халиков: Образ Мусы Джалиля не увидишь в татарских театрах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Образу поэта-героя Мусы Джалиля в татарских театрах уделяется недостаточно внимания. Об этом заявил директор Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии наук РТ Ильгиз Халиков на круглом столе «Жизнь и творчество Мусы Джалиля: современная перспектива», посвященном 120-летию со дня рождения классика татарской литературы.

«К сожалению, в татарских театрах образ Мусы Джалиля не представлен. В репертуаре Оренбургского государственного татарского драматического театра имени Мирхайдара Файзи есть спектакль, посвященный Мусе Джалилю. Обращаюсь к участникам этого круглого стола, чтобы вы, по возможности, высказались и об этом вопросе. Мы всегда ставим перед собой цель воспитывать молодое поколение, но таким героическим личностям уделяется недостаточно внимания», – констатировал спикер.

Зульфия Шавалиева

ИЯЛИ организовал круглый стол, посвященный 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля
#Муса Джалиль #татарский театр #ияли
