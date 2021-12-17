«Ищем нишу для поколения Z»: Когогин вложил миллионы рублей в разработку электромобилей

КАМАЗ в условиях неопределенности с поставками чипов запланировал в 2022 году рост выручки и продаж автомобилей, нового модельного ряда – в пять раз. Предприятие планирует вывести на улицы Москвы водоробус и протестировать электробусы за границей. Планами на 2022 год с журналистами поделился генеральный директор компании Сергей Когогин.

Планами на 2022 год с журналистами поделился генеральный директор компании Сергей Когогин

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

КАМАЗ планирует 270 млрд рублей выручки в 2022 году

Когогин сообщил, что выручка группы «КАМАЗ» по МСФО в январе-ноябре составила 234,7 млрд рублей. «Цифры, которые так приятно произносить стало. Мы сначала стремились до 200 млрд дойти», – заметил глава компании.

Выручка за 11 месяцев выросла на 12% по сравнению с бизнес-планом и на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания продала 38,9 тыс. грузовых автомобилей – на 22% больше, чем годом ранее.

«На работу компании, как говорится, грех жаловаться. С рынком все в порядке. Работать, хоть и сложно в этом году, по различным причинам, тем не менее, у нас все получается», – сказал Когогин.

Компания продала 38,9 тыс. грузовых автомобилей – на 22% больше, чем годом ранее Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По итогам года выручка прогнозируется на уровне 250 млрд рублей (на 17% больше, чем в 2020 году). «Объем продаж – до 44 тыс. если не дотянем, то совсем чуть-чуть. Потому что вопросы отгрузки на сегодня есть. Но склады пустые. Скорее всего, у нас выгребут все, что мы успеем произвести в этом году», ­– предположил гендиректор.

На прошлой неделе КАМАЗ утвердил бизнес-план на 2022 год. «На следующий год мы не стали брать какие-то сверхамбициозные планы. Мы вышли к акционерам с предложением обозначить (продажи – прим. Т-и) 45 тыс. автомобилей, в том числе 6 тыс. – экспорт. Выручка – 270 млрд рублей. Акционеры поддержали нас в инвестиционной программе. Мы на следующий год план поставили 17 млрд рублей инвестиций», – сообщил Когогин.

Он прогнозирует, что 2022 год по-прежнему будет сложным в части работы с поставщиками, особенно в области электронных компонентов. «Пока наши коллеги в мире не считают, что мы решим проблему чипов за 2022 год. Скорее всего, ситуация напряженная и сложная будет еще до конца 2022 года. Я могу сказать, что нас это тоже сдерживало. Хотя у нас каких-то уж сверхявных простоев не было. Это связано только с одним, что у нас достаточный объем моделей К3, где электроники не так много. Это и позволяет балансировать загрузку конвейера и удерживать объемы», – рассказал глава компании.

Он также отметил, что, если раньше предприятие старалось держать в запасе складе 2,6 тыс. машин при выпуске 4 тыс. автомобилей, и еще 3,5 тыс. резерв был в остатках на складах дилеров, то сейчас: «на КАМАЗе» – ноль, у дилеров – ноль».

Сергей Когогин: «Мы бы, конечно, с удовольствием нарастили бы объемы. Поверьте, что в сегодняшних условиях 20% роста – это тоже подвиг Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

«Мы бы, конечно, с удовольствием нарастили бы объемы. Поверьте, что в сегодняшних условиях 20% роста – это тоже подвиг. Потому что постоянно идут сбои по поставкам, срывы поставок. В такой неопределенности мы никогда не работали», – поделился Когогин.

По его словам, стабильную работу позволяют обеспечивать увеличенные запасы автокомпонентов на предприятиях.

КАМАЗ сосредоточился на развитии производства грузовиков нового модельного ряда – К5. «В этом году, из-за срыва поставок, в том числе по электронным компонентам, мы недотянули до бизнес-плана по выпуску К5. Сделаем на уровне 1,7-1,8 тыс., зависит от того, как последние недели сработаем. А на следующий год у нас амбициозные планы К5 – объем 8 тыс. единиц», – озвучил прогноз Когогин.

Рост цен на продукцию в следующем году прогнозируется в пределах инфляции. В этом году он составил от 9 до 11% на ряд моделей.

КАМАЗ сосредоточился на развитии производства грузовиков нового модельного ряда – К5 Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Электробусами интересуются арабские страны

В сегменте пассажирского транспорта в этом году планируется произвести 350 электробусов и 1,7 тыс. автобусов большой вместимости. Около 70% автобусов будут на газе, компримированном и сжиженном.

На следующий год в бизнес-план заложен выпуск 450 электробусов. По словам Когогина, большой интерес, кроме Москвы, где они эксплуатируются, у других городов. Машину протестировали в Казани, сейчас апробация идет в Белгороде, обсуждается тест-драйв электробусов в Сочи, Санкт-Петербург и на Сахалине. «В крупных городах вопрос «зеленого» транспорта должен идти впереди паровоза (…) Другой вопрос – цены. Дешевым этот вид транспорта быть не может», – уверен Когогин, добавив, что в этом вопросе нужна и господдержка.

В следующем году КАМАЗ начнет проект под условным названием «А что делать после Москвы?». Компания сформирует пул предложений, которые позволят ей расширить модельный ряд и определить потенциальные рынки сбыта. «У нас намерение в 2022 году приступить к тестам электробусов за пределами России. Довольно большой интерес к этой теме появляется в арабском мире, ведутся переговоры в странах Персидского залива, есть такая тема в Туркменистане», – обозначил перспективы гендиректор.

Среди будущих новинок – автобус особо большой вместимости длиной 18-метров, и такой же электробус. КАМАЗ уже испытывает их. Водоробус планируется передать Москве на тестовую эксплуатацию в 4 квартале следующего года.

На следующий год в бизнес-план заложен выпуск 450 электробусов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Когогин сообщил, что выручка НЕФАЗа, где производятся автобусы – 29-30 млрд рублей, из них 70% приходится на пассажирский транспорт. «То есть, он тихо-тихо из завода спецтехники перекочевал в свою основную позицию – пассажирского транспорта. И мы сейчас инвестируем и ведем работу по расширению мощностей этого предприятия до 3 тыс. единиц в год», – заметил он.

Когогин и Варданян вложили 720 млн рублей в разработку электромобилей

Перспективным он считает направление легковых электрокаров, поэтому вложил собственные деньги в разработку таких автомобилей. Для этого была создана отдельная компания – «КАМА».

«КАМАЗ сам по себе вряд ли должен заниматься легковым транспортом», – заявил Когогин. Однако эта тема заинтересовала и руководство компании, и акционеров.

«Рубен Варданян и я, мы профинансировали начало этой работы. Мы выступили инвесторами. Публично Рубен Варданян озвучил (инвестирование в проект – прим. Т-и), я так же, как и он, вложил средства в этот проект. И я верю, что те идеи, которые были заложены в «КАМА-1» (прототип – прим. Т-и) и проект «КАМА» – это уже развитие этого продукта, они имеют право на жизнь, очень интересную. (…) Я подчеркиваю, что я перечислил свои личные средства», – сказал спикер.

«Рубен Варданян (на фото) и я, мы профинансировали начало этой работы. Мы выступили инвесторами» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Уставный капитал новой компании, согласно информационному ресурсу «СПАРК» – 720 млн рублей. «На сегодня проекту больше средств, что сделали мы с Рубеном, пока не нужно. В следующем году будет утвержден инвестиционный проект акционерами, будут согласованы действия с инвесторами и тогда КАМАЗ тоже выступит в роли инвестора», – раскрыл детали Когогин.

На уточняющий вопрос, правильно ли, что что вложения каждого из инвесторов составили 360 млн рублей, Когогин сказал: «Я подтверждаю, что приблизительно столько мы с Рубеном и вложили».

Сейчас компания ведет работу с потенциальными инвесторами и планирует презентовать проект в первом квартале следующего года. «Очень неплохая команда собрана в проекте, я был очень удивлен, не буду пока раскрывать подробности, что совершенно не ординарные личности с огромным международным опытом выразили желание работать в этом проекте», – заинтриговал спикер.

Доля КАМАЗа при вхождении в проект составит ориентировочно 25%.

Когогин считает, что для проекта «КАМА-1» была найдена удачная компоновка, ориентированная на такси и на каршеринг.

«Я, конечно, понимаю, что к 2025 году в мире будет достаточно большой объем выпускаемых электромобилей, но мы именно ту нишу ищем, которая интересна потребителям сегодняшнего поколения Z («зумеры», поколение людей, родившихся после 1997 года – прим. Т-и)», – поделился мнением глава КАМАЗа.

Когогин считает, что для проекта «КАМА-1» была найдена удачная компоновка, ориентированная на такси и на каршеринг Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Одномоментно мы лишились почти 1 тыс. человек»

Отдельно Когогин остановился на проблемах с коронавирусной инфекцией. «Мы их в целом решили. Вакцинация коллектива – 95%», – доложил глава компании.

По его словам, уже второй месяц на производствах предприятия в Набережных Челнах нет заболевших. «Мы не справились с задачей массовой вакцинации на заводах наших компаний, которые за пределами Челнов находятся, где вакцинация от 70 до 85% и там заболеваемость сегодня еще имеется. Это очень понятный пример, что если вакцинацию обеспечить, то с заболеваемостью можно бороться. Я бы не сказал, что (в целом – прим. Т-и) в Челнах с этим все хорошо, но коллектив (КАМАЗа – прим. Т-и) работает», – сообщил он.

Накануне Когогин на Совете безопасности Татарстана заявил о кадровом коллапсе в Набережных Челнах. Причем, этот вопрос гендиректор ставит перед властями не первый раз. Он убежден, что если этот вопрос не решить сейчас, он будет серьезной проблемой завтра. «Так уж произошло, что у нас при 4%-ном росте ВВП в стране стало не хватать рабочих рук», – добавил Когогин.

Глава КАМАЗа на Совете безопасности РТ заявил о кадровом коллапсе в Набережных Челнах Фото: president.tatarstan.ru

На дефицит кадров повлияла в том числе пандемия. «В прошлом году мы были вынуждены людей пенсионного возраста старше 60 лет, отправить на удаленку. С рабочих мест мы их отправили в вынужденный отпуск. Всего на КАМАЗе работало 1,9 тыс. человек. пенсионного возраста. Закончился карантин, и половина на работу не пришла. Кто-то сам решил, поработав 3 месяца у себя в саду, на даче: «Больше не буду работать. Хватит, я пенсионер». Кого-то из-за страха перед ковидом не пустили родственники. Это очень высококлассные специалисты и одномоментно через три месяца мы лишились почти 1 тыс. человек, половина не вышла на работу. Это не уход из жизни. Они просто не пошли работать. Для нас это много», – проиллюстрировал положение гендиректор, который и лично убеждал вернуться сотрудников на КАМАЗ.

Он отметил, что раньше на КАМАЗе была оптимизация персонала, тем самым Набережные Челны «подпитывали рабочей силой». Сотрудники уходили в смежные отрасли. «Сегодня наступила точка, когда КАМАЗ не может высвободить людей. Я вчера назвал цифру 4 тыс. человек дефицит при занятых на производстве в Челнах 24 тыс. человек», – напомнил глава компании.

Частично эта потребность была решена за счет аутстафферов – компаний, которые предоставляют сотрудников в аренду, и жителей других регионов. Они закрыли около 3 тыс. позиций. Чистый дефицит рабочих – 1 тыс. человек.

«Мы привезли первых мигрантов в этом году. У нас из Узбекистана работают 450 человек. Это тоже решение вопроса. (…) Я хочу сказать, что персонал, который мы привезли из Узбекистана, работает хорошо», – поделился Когогин.

Уже второй месяц на производствах предприятия в Набережных Челнах нет заболевших Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Также рассматривается участие в программе Федеральный службы исполнения наказаний, которая прредполагает привлечение на работу приговоренных к отбыванию срока в колониях-поселениях. «С моей точки зрения – это не только практическая целесообразность, я еще вижу, что это социальный вопрос. Люди – заключенные, которые живут в поселениях –получают возможность работать, а не заниматься черт-те знает, чем. Это направление тоже прорабатываем. Но нам нужны кадровые рабочие высокого уровня профессионалы», – сказал гендиректор.

Для мотивации сотрудников осенью был увеличен социальный пакет. «Мы год закончим с ростом выше 25% по заработной плате. Это серьезная прибавка», – заметил он.

По словам Когогина, предприятие пытается решать эти вопросы, но необходим системный подход. «Нужно вскрывать проблемы и создавать условия для того, чтобы люди интересовать нашим регионом и переезжали сюда», – считает глава компании.

Он подчеркнул, что в бизнесе планирование ведется с перспективой на 10 лет. «Одна из причин непонимания ситуации в Набережных Челнах с персоналом приводит к тому, что неосновные бизнесы мы начинаем убирать из города. Мы в Казахстане строим два завода (чугунного литья – прим. Т-и). Общий объем инвестиций – 450 млн евро. То есть, 40 млрд рублей инвестиций «поехало» туда. Понятно, что правительство Республики Казахстан создает для нас супер-условия. Но одним из пунктов наших договоренностей был персонал», – заявил Когогин.

Когогин также координирует проект Aurus, возглавляя совет директоров компании Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Не надоело»

Глава КАМАЗа сообщил, что также координирует проект Aurus, возглавляя совет директоров компании. «Сегодня более-менее формируется ясность, как управлять проектом», – поделился Когогин.

Желания встать во главе компании Aurus у него нет. «Вообще никаких амбиций нет. Я бы и председателем совета не стал, меня просто попросили разобраться в проекте», – заметил он.

При этом на последнем совете директоров полномочия Когогина на посту генерального директора КАМАЗа были продлены еще на 5 лет. В апреле следующего года исполнится 20 лет, как он возглавляет компанию. Журналисты поинтересовались: «Не надоело?»

«Я с таким азартом работаю для себя и для всех, что это надоесть не может. Я не скажу, что я не думал, когда в моем возрасте мне предложили еще продлить контракт. Причем с акционерами шел торг – у нас же 4-хлетние были циклы. Они говорят на 6 (лет нужно назначить – прим. Т-и). Но в процессе торга мы договорились на средней цифре – на 5. И на этом остановились. У нас насколько сложный и на данном этапе точно сверхинтересный по инновациям бизнес, что надоесть мне не может. Я люблю это дело. Я считаю, что это главный проект в моей жизни и согласился на эти 5 лет, конечно, осознанно. То есть, не надоело».