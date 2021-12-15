Совбез РТ обсуждает рынок труда: «Это коллапс с точки зрения рабочей силы»

Предприятия Татарстана столкнулись с острым кадровым кризисом. На заседании Совбеза РТ гендиректор КАМАЗа заявил, что рынок труда в Челнах исчерпан, а глава минпромторга заявил, что на рынке труда РТ возник "идеальный шторм". Президент республики Рустам Минниханов заявил о необходимости госпрограммы по развитию кадрового потенциала Татарстана.

Фото: president.tatarstan.ru

«Сложилось серьезное противоречие между запросами молодежи и тем, что она сама может предложить»

Открывая заседание, Минниханов отметил, что экономика Татарстана развивается в условиях внедрения цифровых технологий и роботизированных систем. Все это требует нового уровня подготовки рабочих и инженерных кадров.

«На рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: при общем сокращении рабочих мест предприятия продолжают испытывать дефицит рабочей силы. В том числе потому, что выросли общие требования к квалификации сотрудников. Сложилось серьезное противоречие между запросами молодежи и тем, что она сама может предложить в плане профессиональных компетенций», – поделился наблюдениями Минниханов.

Он отметил, что половина выпускников со средним профессиональным образованием получает низкий уровень квалификации, либо не готовы работать на производстве. К тому же, на все перечисленные вопросы накладывается еще один негативный фактор – демографический, который сопровождается нехваткой работников молодого и среднего возраста.

«Это приводит к тому, что нехватка кадров рабочих и инженерных профессий тормозит создание новых производств. Растущую потребность предприятий в кадрах уже невозможно закрыть имеющимся числом безработных, которые есть у нас в центрах занятости», - подчеркнул Минниханов.

«У нас большое количество учебных заведений – где эти люди, где наши специалисты?»

Президент Татарстана привел прогноз Минтруда РТ на 2022-2028 годы, согласно которому потребность в подготовке специалистов на следующий год в системе профессионального образования вырастет на 22%, в системе высшего образования – на 37%.

«Дополнительная потребность на следующие 7 лет связана с открытием новых производств и развитием действующих. Она составляет 27,7 тыс. человек и увеличилась на 40%», – сообщил Рустам Минниханов.

Руководитель республики призвал профильные ведомства отнестись к озвученным кадровым тенденциям с повышенным вниманием и дополнительно проанализировать имеющиеся цифры по потребностям предприятий в персонале.

«Где мы их будем готовить, откуда мы будем восполнять потребности. Как у нас идет трудоустройство [выпускников профессиональных учебных заведений]? Мы их готовим, у нас большое количество учебных заведений – и где в итоге все эти люди, где наши специалисты?» – обратился Минниханов к участникам совещания.

В заключение своей речи он также обратил внимание на другую сторону вопроса, связанную с зарплатными возможностями предприятий республики.

«Способны ли предприятия реального сектора экономики дать соответствующую оплату? Этот вопрос тоже присутствует на сегодняшний день. Мы это обсуждали со специалистами, без повышения заработной платы также невозможно обеспечить существующие запросы по специалистам. Все должно быть сбалансировано», – заключил Президент РТ.

«Wildberries стал крупнейшим работодателем в Зеленодольском районе, причём требования к работникам ниже»

Глава Минпромторга РТ Альберт Каримов сообщил, что в экономике Татарстана занято почти 2 млн человек, из которых в отраслях промышленности и торговли работают более 470 тыс. человек.

«На предприятиях не хватает рабочих рук, причина тому – идеальный шторм, когда сложились сразу несколько негативных тенденций. Во-первых, это демографическая яма, когда с начала девяностых у нас наблюдался спад рождаемости и сегодня мы пожинаем эти плоды. Ситуацию усугубил коронавирус, ограничения спровоцировали отток трудовых мигрантов. Также из-за болезни мы теряем людей трудоспособного возраста», - обозначил проблему Каримов.

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что промышленность республики показывает восстановление темпов развития. Объем промышленного производства в январе – октябре 2021 года составил 106,8%.

«Это и восстановительный рост с учетом низкой базы прошлого года и за счет реализации новых проектов. Мы видим рост по всем отраслям, включая нефтедобычу, нефтепереработку, химию. (...) Но наибольший рост показало производство машин и оборудования – 128% выпуск автотранспортных средств – 134% прочих транспортных средств – 150%. Самый большой рост отмечен в машиностроении», - пояснил министр.

Каримов обратил внимание, что дефицит кадров на заводах обострило и развитие электронной торговли.

«Цифровая трансформация экономики способствовала распространению электронной торговли, это вызвало огромный дефицит кадров в ИТ-сфере, а также - отток кадров из промышленности и традиционной торговли. Уровень зарплат в интернет-компаниях выше, они готовы переплачивать. Крупнейшие такие проекты реализованы в Зеленодольском районе. Здесь создано свыше 10 тыс. рабочих мест, еще 2,5 тыс. планируется создать. Wildberries стал крупнейшим работодателем в Зеленодольском районе, причем квалификационные требования к таким работникам гораздо ниже», - обратил внимание министр.

«Зарплату нужно повышать, но если не будет достаточного количества кадров, то ничего не получится»

«К чему приводит идеальный шторм? По прогнозам потребность предприятий в кадрах на 7 лет составляет более 26 тыс. человек, причем свыше 80% этого спроса – это потребность в специалистах со средним образованием. Наибольшие прогнозные потребности в обучении кадров у предприятий в Набережных Челнах, Казани, а также Нижнекамском, Тукаевском районах. Вся Закамская зона сегодня испытывает нехватку кадров», - поделился болью Каримов.

Он рассказал, что сотрудники Минпромторга РТ провели анкетирование 110 крупнейших предприятий республики по вопросу кадрового обеспечения. Оказалось, что 70% компаний испытывают дефицит кадров. Их текущая потребность составляет около 11 тыс. человек.

«При этом у нас в проработке масса крупных инвестиционных проектов, которые тоже нуждаются в рабочей силе. Сегодня мы видим жесткий кадровый дефицит в машиностроении и это сдерживает развитие экономики республики», - подчеркнул министр.

В качестве самого простого решения кадровой проблемы Каримов назвал повышение заработной платы. «Самое простое, - поднять заработную плату и тогда мы достигнем баланса, вопрос исчезнет сам собой. Если по отраслям нефтедобычи средняя зарплата свыше 70 тыс. рублей, по машиностроению, - средняя зарплата не дотягивает до 50 тыс. рублей и эту задачу нужно решать», - заявил он.

Однако Президент Татарстана выразил сомнение, что это даст эффект. «Вопрос зарплаты важен, но одно только повышение зарплаты вызовет переток специалистов с одного предприятия на другое. Откуда мы сварщика, станочника возьмем? Зарплату нужно повышать, но если у нас не будет достаточного количества кадров, то ничего не получится», - обратил внимание Минниханов.

Текущее состояние с кадровым обеспечением предприятий в республике он назвал кризисом и призвал менять ситуацию. «Нужны жесткие, может быть непопулярные меры, но мы должно это сделать. Думаете в “Алабуге” просто так открыли колледж? Потому что приток кадров остановился. Если у нас не будет рабочей силы, экономический потенциал республики расти не будет. Мы должны максимально задействовать свои кадровые возможности, во-вторых, нужно создать условия, чтобы к нам приезжали, учились и оставались работать. В том числе и из стран СНГ», - поделился мнением руководитель республики.

«На производстве у нас 24 тыс. человек и нам 4 тыс. не хватает. Как расти-то?»

В качестве представителя Закамья на заседании Совбеза РТ выступил генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин. Ситуацию на кадровом рынке в Автограде он назвал коллапсом.

«Стратегически нужно выстраивать систему, которая позволит нам решить проблему кадров. Если брать Набережные Челны, у нас четкое мнение, что там уже коллапс с точки зрения рабочей силы. Уровень безработицы практически нулевой. Новых рабочих мест создается много, доля выпускников школ, которые остаются в городе после 11 класса порядка 34%. Мы по факту остаемся без нашего интеллектуального потенциала. Каналы, куда уезжают из Набережных Челнов – это Казань, Москва, Санкт Петербург», - сказал Когогин.

Он напомнил, что «КАМАЗ» за последние 5 лет вложил 100 млрд рублей в развитие продукции и производства. Были построены производства, где рабочих в смену меньше, чем роботов. И тем не менее, по словам гендиректора, сейчас в заводских цехах не хватает около 4 тыс. рабочих.

«Вы понимаете, что это такое? На производстве у нас 24 тыс. человек и нам 4 тыс. не хватает. Как расти-то? Мы прошлый год обеспечили существующими ресурсами, продлили рабочий день, за счет сверхурочных работ. Но это же не бесконечно! Люди устают. Нужно просто заполнять вакансии. Как это решать?» - задал вопрос в зал глава «КАМАЗа».

Сергей Когогин обратил внимание на целый комплекс проблем, в том числе недоразвитую социальную сферу в Набережных Челнах, несогласованность между работодателями и образовательными организациями. Во время выступления он подошел к креслу Рустама Минниханова и показал схему, как, по его мнению, было бы целесообразно выстроить систему подготовки кадров. Президент Татарстана принял ее к сведению.

«Нам нужно будет начать с общежитий и “малосемеек”, а потом следующий этап – ипотека»

Для решения проблемы нехватки кадров на предприятиях глава Минпромторга РТ предложил расширить соцпакет и обеспечивать специалистом жильем. «Роль в части жилья – она ключевая, это серьезный аргумент для иногородних работников, молодых семей», - сказал Каримов. Он предложил развивать арендное жилье, что встретило критику со стороны Минниханова.

«Про арендное жилье нам уже рассказывали, это бутафория. Был опыт “малосемеек”. Нужно чтобы у специалиста был какой-то свой “угол”, потом он может взять ипотеку, расшириться. Также должны быть общежития, в них нужно заселять только тех, кто готов работать в реальном секторе», - ответил Минниханов.

Он предложил задействовать возможности Государственного жилищного фонда РТ. «Госжилфонд у нас здесь? Нам нужно будет начать с общежитий и “малосемеек”, а потом следующий этап – ипотека. Сейчас нужно этот вакуум чем-то закрыть… Строить нужно не где-нибудь, а около предприятий, выбрать площадки, чтобы удобно было», - обратил внимание руководитель республики.

В свою очередь министр труда и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова отметила, что по прогнозам рост населения будет отмечаться на территориях, где есть инфраструктура для жизни.

«Сегодня это большая агломерация вокруг Казани, в Лаишевском, Пестречинском, Высокогорском районах. Наиболее критичны для нас сегодня 10 территорий, - это Набережные Челны, Арск, Агрызский, Актанышский, Дрожжановский, Менделеевский, Муслюмовский, районы…», - перечислила Зарипова. Она подчеркнула, что для Юго-Востока Татарстана дефицит кадров усугубляется еще и тем, что население уезжает в Башкортостан и Самарскую область. Зарипова призвала развивать производства на густонаселенных территориях, а в проблемных районах развивать формы самозанятости.

Подводя итог дискуссии Рустам Минниханов отметил, что для развития кадрового потенциала необходима отдельная госпрограмма. «Тема кадрового обеспечения – одна из важных, с учетом тех задач, которые мы сегодня реализуем, и тех перспектив, которые перед нами стоят», - сказал Президент Татарстана.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru