Варданян вложился в проект создания электромобилей Кама в Челнах

Российский предприниматель и миллиардер Рубен Варданян стал совладельцем компании, которая займется разработкой и производством электромобиля «Кама».

«Я присоединился к консорциуму инвесторов, поверил в этот проект и поддержал ребят на этапе идеи. Считаю, что его ждет большое будущее», – сообщил Варданян газете «Ведомости».

В статье отмечается, что ранее проект развивался при участии КАМАЗа, но теперь стал отдельным стартапом.

По данным единого государственного реестра юридических лиц, в Набережных Челнах в августе была зарегистрирована компания АО «Кама» с уставным капиталом 720 млн рублей. Основной вид деятельности компании – производство легковых автомобилей, среди дополнительных видов – производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств.

Прототип электромобиля «Кама-1» разработан КАМАЗом совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом. Смарт-кроссовер имеет интеллектуальную систему помощи водителю и оснащен литий-ионным аккумулятором. Электродвигатель позволяет развить скорость до 150 км/ч, без подзарядки энергии хватит на 250 км. Электромобиль находится в статусе промышленного предсерийного образца, прошел испытания и всю необходимую сертификацию.

КАМАЗ планировал создать отдельный завод для производства электромобилей «Кама» и запустить его в 2024-2025 годах.