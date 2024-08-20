Ирек Магасумов снова допросил солдата ВСУ, взятого в плен на Покровском направлении

Бывший Герой России Ирек Магасумов допросил очередного пленного солдата ВСУ. Видео допроса появилось в одном из телеграм-каналов.

В сообщении говорится, что Магасумов вместе со своим подразделением завладел опорным пунктом противника на Покровском направлении. В ходе боя семеро военнослужащих ВСУ сдались в плен.

«Эвакуировать живыми удалось только одного. Противник с помощью БПЛА вскрыл выводимую группу и принял решение во что бы то ни стало их уничтожить», — пишут авторы канала. Выживший пленный Дмитрий Захарченко подробно рассказал об этом на допросе. Также он рассказал о хаосе, который царит в рядах ВСУ.

«Когда нас взяли в плен, начался массированный удар дронами. Били нашими же дронами по нам», — рассказал пленный. Он также поделился, что попал в армию по мобилизации.

«Ко мне пришли и сказали, что нужно служить в армии. С моими то болячками, если я с «броником» пройду 150 метров – это рекорд. Нас вывезли ночью в количестве пяти человек. Когда началось наступление, я вышел на улицу и услышал перестрелку, смотрю — наших парней нет, вообще никого. Понял, что надо отходить, но тогда начался огонь по мне со стороны наших. Думал, что что-то перепутали, решил обойти с другой стороны, а там то же самое. Началась массированная атака — еле ноги унес оттуда», — рассказывает Дмитрий Захарченко.

«У нас не было командира, была одна рация на всех. Кинули в замес полностью неподготовленными, у нас только по документам все красиво», — добавил он. Мужчина выразил надежду, что осенью боевые действия закончатся.

«Парни, сдавайтесь! Россия все равно победит», — сказал пленный.

В начале июля стало известно, что осужденный за убийство девушки бывший Герой России Ирек Магасумов вернулся в подразделение для участия в СВО. По данным агентства, Магасумова вернули на передовую еще 19 июля.

В июне 2024 года Военный суд Луганской Народной Республики вынес Магасумову приговор. Его признали виновным в убийстве 18-летней жительницы Луганска, которое произошло в августе 2023 года, а также в хулиганстве. Суд приговорил Магасумова к 11 годам колонии строгого режима и лишению звания Героя России. Воинское звание и ордена Мужества оставили.