news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 26 октября 2024 20:36

Иранский журналист назвал саммит БРИКС в Казани историческим событием

Скопировать ссылку

Саммит БРИКС в Казани стал историческим событием, которое привлекло внимание всего мира. Такое мнение «Татар-информу» выразил иранский журналист Хаял Муаззин.

«Это мероприятие укрепило статус БРИКС как важнейшей площадки для международного сотрудничества и взаимопонимания между странами, стремящимися к многополярности. Саммит продемонстрировал, что мир становится все более многополярным, а влияние однополярной системы постепенно ослабевает», – сказал он.

Саммит показал, что у стран-участниц есть общее видение мирового порядка, основанного на взаимном уважении и равноправии, считает эксперт.

«Принятые решения и обсужденные инициативы открывают новые горизонты для дальнейшего развития международных отношений. В них больше не доминирует одна сила, а каждая страна может свободно выбирать путь своего развития», – добавил Муаззин.

читайте также
Иранский журналист Хаял Муаззин: «Саммит БРИКС в Казани стал началом новой реальности»
Иранский журналист Хаял Муаззин: «Саммит БРИКС в Казани стал началом новой реальности»
Коалиция Путина и ослабление Запада: что пишут зарубежные СМИ о саммите БРИКС в Казани
Коалиция Путина и ослабление Запада: что пишут зарубежные СМИ о саммите БРИКС в Казани
#саммит БРИКС #БРИКС #политика
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100