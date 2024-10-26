Иранский журналист назвал саммит БРИКС в Казани историческим событием

Саммит БРИКС в Казани стал историческим событием, которое привлекло внимание всего мира. Такое мнение «Татар-информу» выразил иранский журналист Хаял Муаззин.

«Это мероприятие укрепило статус БРИКС как важнейшей площадки для международного сотрудничества и взаимопонимания между странами, стремящимися к многополярности. Саммит продемонстрировал, что мир становится все более многополярным, а влияние однополярной системы постепенно ослабевает», – сказал он.

Саммит показал, что у стран-участниц есть общее видение мирового порядка, основанного на взаимном уважении и равноправии, считает эксперт.

«Принятые решения и обсужденные инициативы открывают новые горизонты для дальнейшего развития международных отношений. В них больше не доминирует одна сила, а каждая страна может свободно выбирать путь своего развития», – добавил Муаззин.