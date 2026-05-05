Иран объявил о запуске нового механизма прохода судов через Ормузский пролив

Власти Ирана объявили о создании и введении в действие новой системы прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает Иранская гостелерадиокомпания (IRIB).

По информации гостелевидения исламской республики, теперь суда, собирающиеся пройти Ормузским проливом, должны уведомить власти ИРИ, а затем получить от них «электронное сообщение с информацией о правилах передвижения через пролив».

После принятия правил иранской стороны суда будут получать транзитное разрешение на проход через Ормузский пролив. Выдавать их будет некая новая властная структура.

Накануне Президент США Дональд Трамп в интервью предупредил власти ИРИ, что если Иран будет вмешиваться в судоходство в Ормузском проливе, он окажется «стерт с лица Земли».

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в свою очередь рассказало об уничтожении шести иранских катеров, попытавшихся помешать проводке американских коммерческих судов в рамках операции «Проект Свобода» (Project Freedom). На тот момент два корабля удалось вывести из Персидского залива. Сам Трамп сообщил о семи уничтоженных «лодках», тогда как Иран утверждал, что не понес потерь в катерах.

При этом военный министр США Пит Хегсет заверил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, несмотря на вчерашнее боестолкновение в Ормузском проливе. Вместе с тем некоторые американские и израильские чиновники допускают возобновление военной кампании уже на этой неделе.