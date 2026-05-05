Axios: Трамп уже на этой неделе может возобновить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп

Если переговоры между Соединенными Штатами и Ираном зайдут в тупик, американский лидер Дональд Трамп может уже на этой неделе отдать приказ о возобновлении военной операции против исламской республики. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники среди американских и израильских чиновников.

По данным собеседников издания, США еще 3 марта непублично уведомили Иран о начале операции «Проект Свобода» (Project Freedom) по выводу через Ормузский пролив застрявших в Персидском заливе торговых судов.

«Мы не хотим вторгаться и убивать людей <...>», – подчеркнул Трамп, выразив при этом уверенность, что иранцы «должны размахивать белым флагом капитуляции».

Комментируя операцию Project Freedom, военный министр США Пит Хегсет заверил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, несмотря на вчерашнее боестолкновение в Ормузском проливе. Вместе с тем некоторые американские и израильские чиновники допускают возобновление военной кампании уже на этой неделе.

Телеканал CNN со ссылкой на израильский источник подтверждает, что Израиль обсуждает с США возможность возобновления войны из-за ситуации в Ормузском проливе. Израильский 12-й телеканал также сообщает, что, по оценке представителя служб безопасности еврейского государства, если Иран «решит воевать за проход через Ормузский пролив, то это будет означать возобновление боевых действий».

По данным источника CNN, основной целью при возобновлении операции станет энергетическая инфраструктура Ирана, также целью атак окажутся высокопоставленные должностные лица исламской республики. Большая часть соответствующих планов была подготовлена еще до заключения перемирия 8 апреля.

Накануне Дональд Трамп в интервью предупредил власти ИРИ, что если Иран будет вмешиваться в судоходство в Ормузском проливе, он окажется «стерт с лица Земли». Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) рассказало об уничтожении шести иранских катеров, попытавшихся помешать проводке американских коммерческих судов (два корабля удалось вывести из пролива). Сам Трамп сообщил о семи уничтоженных «лодках», тогда как Иран утверждал, что его «быстроходные катера» не понесли потерь.