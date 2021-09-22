Ирада Аюпова: Профессия библиотекаря изменится, если выстроить систему атрибутирования

Министр культуры РТ Ирада Аюпова прокомментировала ситуацию, сложившуюся на библиотечном направлении подготовки во время приема абитуриентов в Казанский институт культуры.

«Ситуация, которая сложилась на библиотечном направлении подготовки в Казанском институте культуры, неуникальна. Дополнительные наборы на контрольные цифры были объявлены во многих вузах нашей страны. Все дело в том, что были приняты изменения в правилах приема абитуриентов. Они повлекли за собой ситуации, когда в учебных заведениях остаются нереализованные бюджетные места», — рассказала министр в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж».

На вопрос о востребованности профессии Ирада Аюпова ответила, что прежде всего нужно понимать: библиотекарь — это не клерк, который занимается лишь книговыдачей. Это системный аналитик, который атрибутирует каждое издание, чтобы читатель мог легко ориентироваться в большом объеме информации.

«Произошел информационный „бум“. Мы ежегодно производим объем информации, сопоставимый с произведенным объемом за всю историю человечества до. Без цифровизации, без искусственного интеллекта ориентироваться в этих массивах невозможно. Я была на стажировке в Германии, где мы изучали принцип работы одной из библиотек. В ней находилось более 600 тыс. единиц хранения и всего четыре библиотекаря. Я думаю, нам потребуется более 100 лет, чтобы к этому прийти», — отметила министр.

На ее взгляд, задача библиотекаря трансформируется в современном мире, когда будет выстроена полноценная система атрибутирования, а также оцифрована основная часть книжных документов и сделан полнотекстный поиск по этому массиву информации.

«Фактически это будет человек, который объединит в себе две компетенции. С одной стороны, он будет иметь квалификацию в той области знаний, в которой обрабатывается этот информационный контент, а с другой — он будет человеком, который обучит искусственный интеллект этот информационный массив правильно систематизировать и обеспечивать полноценный поиск», — считает Ирада Аюпова.

Она также отметила, что в вопросе цифровизации книжного массива Республика Татарстан стала первопроходцем в России. Сегодня на федеральном уровне этот процесс также ведется.