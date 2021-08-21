«Убедительная просьба: если кто-то куда-то не поступил – срочно бегите к нам!»

Фото: Владимир Васильев

«У нас идет недобор на бюджетные места на первый курс очного отделения (библиотечное направление подготовки. – Ред.). Если мы во время дополнительного набора с 18 по 24 августа не наберем группу – встанет вопрос о существования нашего направления подготовки и кафедры. Убедительная просьба: если кто-то куда-то не поступил, есть ЕГЭ по русскому языку, литературе и обществознанию – пусть они срочно-срочно бегут к нам», – такой крик о помощи из Казанского института культуры распространился в мессенджерах.

По словам автора голосового сообщения, профессора кафедры библиотечно-информационной деятельности и интеллектуальных систем Людмилы Савич, она адресовала мессенджер всего двум группам обучающихся на последних курсах по данному направлению.

«Я не ожидала такого резонанса, потому что отклик был невероятный. Выходили на меня разные люди – и мои однокурсники, которые уже давно на пенсии, люди из министерств и ведомств, из районов и даже из религиозных организаций. Это говорит о том, что у нас в республике сильнейшее профессиональное библиотечное сообщество», – прокомментировала Савич.

У нас в республике сильнейшее профессиональное библиотечное сообщество / Фото: Рамиль Гали

Причиной сложившейся ситуации, по словам проректора по учебно-воспитательной работе Казанского университета культуры, кандидата наук Татьяны Леонтьевой, стали новые правила приема абитуриентов в вузы, вступившие в силу в этом году.

Новые правила и недобросовестные абитуриенты

Новые правила, действующие согласно приказу Министерства образования и науки России от 21 августа 2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», повлекли за собой ситуации, когда в вузах остаются нереализованными бюджетные места, – такой вывод сделала Леонтьева.

«Подать документы можно максимум в пять вузов, и многие абитуриенты воспользовались данным правом. Также вуз самостоятельно устанавливает максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент сможет участвовать в конкурсе, – от 2 до 10 направлений. Таким образом, если абитуриент подает документы в пять вузов по десяти направлениям подготовки, то практически 50 направлений подготовки он может единовременно выбрать», – отметила на пресс-конференции ИА «Татар-информ» Татьяна Леонтьева.

Для поступления в вуз на бюджетные места абитуриент должен подать письменное согласие. Если раньше эта процедура проходила очно, то сейчас абитуриент вправе дать свое согласие, не предъявляя оригиналов документов, а само согласие он может направить дистанционно.

Для поступления в вуз на бюджетные места абитуриент должен подать письменное согласие / Фото: Александр Эшкинин

«По правилам приема он может дать только одно согласие, но часто абитуриент переживает, что не попадет на бюджетное место, а потому подает свое согласие во все возможные вузы», – отметила спикер.

Такая ситуация произошла в Казанском институте культуры по направлениям «библиотечно-информационная деятельность», «музеология» и «режиссура театрализованных представлений и праздников».

«Сейчас вузы работают по электронной системе. В течение трех рабочих дней после получения согласия мы обязаны сделать выгрузку. После ее реализации многие вузы обратили внимание, что недобросовестные абитуриенты подали согласие сразу в несколько вузов. В связи с этим остались нереализованными бюджетные места. По федеральному закону в таком случае вуз имеет право объявить о дополнительном наборе, что мы и сделали. Наша ситуация не уникальна. Дополнительные приемы объявлены практически во всех вузах», – рассказала Леонтьева.

Подача документов в режиме онлайн – вынужденная мера в связи с пандемией

Некоторые вузы столкнулись с похожей ситуацией и были вынуждены провести дополнительный набор по некоторым направлениям подготовки.

«Мы вывели 25 случаев, когда абитуриенты были зачислены с нарушением порядка приема: ребята были зачислены сразу в несколько университетов. Таких студентов мы отчислили, а на нереализованные бюджетные места провели допзачисление. Абитуриенты, которые не оказались в приказе о зачислении, имели право воспользоваться условной “второй волной”», – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КНИТУ-КАИ Роман Моисеев.

«Сейчас вузы работают по электронной системе. В течение трех рабочих дней после получения согласия мы обязаны сделать выгрузку» / Фото: Владимир Васильев

Моисеев уточнил, что такая ситуация возникла в связи с заочной формой подачи заявления.

«Из-за пандемии Министерство образования и науки РФ отказалось от подачи оригиналов документов, дабы избежать перемещений абитуриентов внутри страны, в частности поездок в Москву и Санкт-Петербург, где риск заражения коронавирусной инфекцией выше. Возможно, уже на будущий год в связи с вакцинацией и выработкой коллективного иммунитета у граждан Минобрнауки отменит возможность подачи документов в онлайн-режиме. Но это только по внутренней информации», – поделился Моисеев.

Однако некоторых вузов такая проблема не коснулась. Например, Казанский федеральный университет не испытывает проблем с набором на контрольные цифры приема.

«Набор осуществлен на все имеющиеся места», – прокомментировала пресс-служба КФУ.

«Работники со стажем получают 20-24 тыс. рублей, совмещать не получится»

На вопрос о низкой востребованности специалистов в библиотечной области ответила директор МБУ «Централизованная библиотечная система» из города Набережные Челны Венера Гайнуллина.

«Востребованность в таких специалистах конкретно в нашей ЦБС очень высока. Мы бы с удовольствием взяли специалистов, вышедших из института с дипломом по спецобразованию, так как на сегодняшний день мы берем в основном учителей, которые проходят переподготовку. Специализированных людей в нашей системе можно пересчитать по пальцам одной руки!» – отметила Гайнуллина.

«Специализированных людей в нашей системе можно пересчитать по пальцам одной руки!» / Фото: Владимир Васильев

Она заверила, что восьмичасовой рабочий день пролетает незаметно, так как в обязанности работника библиотеки входит ведение социальных сетей и сайтов, написание анонсов и пост-релизов, организация творческих встреч с писателями и другое.

«Библиотеки пользуются спросом, в особенности не скучает детско-юношеский отдел, так как наблюдается рост читателей именно среди детей и их родителей. Главная проблема – это уровень заработной платы. Новый человек без стажа работы получает 15 тыс. рублей до вычета НДФЛ. Работники со стажем получают 20-24 тыс. рублей. Совмещать работу не получится, так как в библиотеках мы проводим по 8 часов в день 5 раз в неделю», – поделилась Гайнуллина.

Она рассказала, что дополнительным стимулом для работы становятся предложение полного соцпакета, возможность получения соципотеки и разноплановая работа, привлекательная для творческих людей.