Ирада Аюпова посоветовала совершить культпоход по театрам и музеям районов РТ

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на пресс-конференции по итогам уходящего года посоветовала жителям Казани совершить во время предстоящих новогодних каникул культурные вылазки на мероприятия в районах республики.

«Я бы предложила в новогодние праздники, пока есть возможность, съездить в муниципальные и государственные музеи или театры, находящиеся за пределами Казани. Например, в Атнинском театре шикарные мастера и очень интересные спектакли. Нижнекамский театр, Набережночелнинский. Сделайте такие культурные вылазки. В Арске я сама с удовольствием участвовала в мастер-классе по изготовлению калфака», — обратила внимание на культурные мероприятия за пределами столицы РТ Аюпова.

При этом она отметила, что из разнообразия казанских театров и постановок выбрать какую-либо, чтобы посоветовать посетить, сложно. А, например, театр «Экият» на время предстоящих праздников поставил спектакли в афишу по пять раз в день, «потому что большой спрос и требования к организации (имеются в виду ковид-ограничения Роспотребнадзора — прим. Т-и)».

«Но я считаю, что нельзя ходить в театры по поводу, по праздникам. Это должна быть норма, это должна быть часть жизни. Нужно выбрать то, что тебе ближе всего, и ходить на протяжении всего своего времени», — подчеркнула министр культуры Татарстана.

Хорошим времяпрепровождением в новогодние праздники она также назвала посещение выставок работ Николая Фешина в главном здании Музея ИЗО РТ и Николая Рериха на базе коллекции Государственного Русского музея (Санкт-Петербург) в Галерее современного искусства.

«Выставочные проекты Фешина и Рериха шикарные. Беспрецедентные. Такого у нас еще не было. В Национальном музее свои выставочные проекты, и практически во всех филиалах будут новогодние елки», — напомнила Аюпова.