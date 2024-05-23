Ирада Аюпова рассказала, заменит ли искусственный интеллект библиотекарей

В современном мире искусственный интеллект частично заменяет труд людей в разных сферах. Придут ли искусственные интеллектуальные системы в будущем на смену библиотекарям, рассказала сегодня журналистам министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на закрытии Всероссийского библиотечного конгресса в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Меня часто упрекают в том, что я люблю цифры. Но есть математическая логика, и она очень близка к системе выстраивания библиотечного дела. Если у вас базовая информация будет ложной, то вы неизбежно придете к ложному выводу. В этой связи ценность библиотекаря, как и ценность искусственного интеллекта, в грамотно выстроенной системе верификации знаний. Искусственный интеллект тоже требует обучения, но он не генерирует новые смыслы, которые могут сменить парадигму развития жизни человечества радикальным образом», – сказала она.

Спикер отметила, что Татарстан – уникальная территория, которая генерирует новые знания, которые, в свою очередь, меняют парадигму развития науки в целом.

«Самая большая ценность человека – интеллект, жажда исследований, умение делать самостоятельные суждения на основе достоверной информации. Обеспечение доступности достоверной информации, в источнике происхождения которой вы можете быть уверены – в этом и есть главная ценность библиотеки», – заключила Аюпова.

На закрытии библиотечного конгресса в Казани назвали библиотечную столицу России в 2025 году и избрали нового президента Российской библиотечной ассоциации. Также было принято положение о Всероссийском библиотечном движении «Вместе сильнее», которое направлено на объединение усилий по поддержке деятельности библиотек в новых регионах РФ.

Кроме того, в заключительный день работы форума состоялось награждение медалями РБА «За вклад в развитие библиотек» и знаками «Почетный член РБА», вручение государственных и ведомственных наград, а также церемония «Посвящение в профессию».