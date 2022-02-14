Волынец попросила прокурора Татарстана оценить законность съемок сериала «Слово пацана»

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец написала обращение на имя прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, в котором попросила его провести проверку законности действий съемочной группы сериала «Слово пацана». Копия документа есть в распоряжении ИА «Татар-информ».

«Прошу вас инициировать проверку действий сотрудников ООО "Тумач Продакш" на предмет вовлечения несовершеннолетних в контент, наносящий вред их психическому и нравственному здоровью, и соответствие этих действий требованиям Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"», – говорится в обращении.

По словам Ирины Волынец, содержание сериала посвящено культуре молодежных криминальных сообществ, во многом определявших образ столицы Татарстана на протяжении трех десятилетий, с начала 1970-х до рубежа 1990-х и 2000-х, а также романтизации бандитизма.

«В годы активности группировок было похоронено много молодых ребят и выход в свет фильма "Слова пацана" может повлиять на неокрепшую психику подрастающего поколение негативным образом», – подчеркнула детский омбудсмен.

Ранее компания ООО «Тумач Продакшн» провела в Татарстане кастинг подростков в возрасте 14-16 лет для съемок сериала «Слово пацана». Начало съемок планируется в конце 2022 года.