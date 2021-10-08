И.о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин завел страницу в Instagram

Исполняющий обязанности руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин завел страницу в социальной сети Instagram. С приветственной речью чиновник обратился к своим будущим подписчикам на русском и татарском языках.

«Добрый день, уважаемые друзья! Я Рамиль Муллин. И это моя новая страница. Страница истории моей жизни, связанная с городом Нижнекамск. На этой странице мы будем делиться новостями и вопросами и будем вместе их обсуждать. Вместе мы сделаем город лучше и краше», — поделился планами Муллин.

И.о. руководителя исполкома уже успел опубликовать несколько постов, в том числе и с сегодняшнего послания Президента Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ, которое состоялось в БКЗ им. Сайдашева в Казани. Количество подписчиков за несколько часов выросло почти до 6 тыс. человек. Последние же сразу обратились к руководителю с «наказами».

«Надеюсь, что что-то изменится в лучшую сторону. Городской автобусный транспорт, достойный нашего города, появится, врачей побольше бы в поликлиниках, чтоб не сидеть в очереди на прием по 5 часов», — написал один из пользователей под ником vikviknk.

Другие попросили разобраться преемника Айдара Метшина с транспортной проблемой в городе. «Добро пожаловать! Сделайте что-нибудь с транспортом, пожалуйста», — обратилась к Муллину Альфия Ш.

Третьи выразили беспокойство из-за вопроса с бездомными животными. «Решите вопрос с собаками, на работу с детьми ходить страшно, стаями ходят в новых микрорайонах», — призвала schastlivaia12mama.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рамиль Муллин стал первым замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ в связи с тем, что предыдущий мэр Айдар Метшин получил мандат депутата Госдумы РФ.