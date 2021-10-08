Мнения о Послании: «Президент РТ поставил важные задачи – тактические и стратегические»

Повышение качества жизни стало красной нитью Послания Президента Госсовету республики

Фото: tatarstan.ru

«Цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни каждого человека»

Президент Татарстана объявил следующий год в республике Годом цифровизации. Такое решение логично, учитывая, что цифровые технологии давно стали неотъемлемой частью жизни каждого гражданина и то, что дальнейшее развитие региона непосредственно связано с цифровой сферой, уверен глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Конечно, цифровые технологии стали неотъемлемым элементом, который нас сопровождает, и мы его используем. В этих условиях дальнейшее развитие экономики, привлечение талантов, лучшие кадры, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест – все это легло в основу объявленного Года цифровизации. Уверен, что усилия Правительства, Государственного Совета, бизнеса будут направлены в первую очередь на повышение качества жизни и доходов граждан», – заявил спикер.

Кроме того, он подчеркнул возросшую роль цифровых технологий во время пандемии коронавируса. По словам Хайруллина, многие проблемы в этот период решались именно с помощью IT-сферы.

Айрат Хайруллин: «Президент Татарстана объявил следующий год в республике Годом цифровизации. Такое решение логично, учитывая, что цифровые технологии давно стали неотъемлемой частью жизни каждого гражданина» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Это, например, вопросы телемедицины, дистанционного образования, цифровизация промышленности как элемент повышения конкурентоспособности нашей продукции. 4G стало необходимым элементом в каждом сельском поселении. Вопросы доступа к качественной мобильной связи, скоростного интернета являются уже базовыми элементами для всех граждан и экономики», – добавил глава Минцифры РТ.

Особую роль Год цифровых технологий в Татарстане сыграет для молодежи, которая практически не разделяет общение на онлайн- и офлайн-форматы, уверен министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Следующий год определен Годом цифровизации. Это важная задача, которая стоит сегодня перед отраслью молодежной политики. Поскольку это вызов времени, потому что молодые люди практически не разделяют офлайн- и онлайн-среду, а с другой стороны, это способ еще лучше узнать молодежь и более адресно предлагать инструменты для ее самореализации», – сообщил он.

«Учителей надо поддерживать, их надо уважать и ценить»

В своем Послании Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил ряд важных тактических и стратегических задач для системы образования, некоторые из которых Минобрнауки республики нужно будет решать во взаимодействии с другими ведомствами, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Ильсур Хадиуллин: «Мы должны показать населению, что учителей надо поддерживать, их надо уважать и ценить» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В Послании Президент Татарстана в очередной раз поставил важные задачи – тактические и стратегические. Для нас они очень важны. Он коснулся вопросов воспитания детей, подготовки кадров», – сказал министр.

Он подчеркнул особую важность подготовки работников для разных сфер экономики. Для этого в республике созданы 43 ресурсных центра, оснащенных современным оборудованием.

По его словам, важен также вопрос закрепления молодых учителей в школах, в том числе в сельской местности. «Мы должны показать населению, что учителей надо поддерживать, их надо уважать и ценить. Тогда молодые учителя будут приходить в школы. Конечно, для их закрепления необходимо и создание условий. В этом заинтересованы все, начиная с главы администрации. Наши кадры – это наше будущее. И этот вопрос был поднят в Послании», – отметил Хадиуллин.

«Важно, что Президент относится с любовью и вниманием ко всем конфессиям»

В Большом концертном зале помимо депутатов и министров также были митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

«В своей речи Президент Татарстана упомянул и освящение Казанского собора, и то, что в следующем году будет отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Он уделил внимание всему», – сказал митрополит Кирилл.

В Большом концертном зале помимо депутатов и министров также были митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин Фото: tatarstan.ru

Камиль хазрат Самигуллин отметил, что, по словам Президента, в год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, который будет отмечаться в следующем году, планируется начать строительство нескольких мечетей. «Кроме того, Президент Татарстана поручил особо проконтролировать качество производимой халяльной продукции в республике», – подчеркнул муфтий.

«Интересы человека и граждан – это первый приоритет для нашего Президента»

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева отметила, что ключевой темой Послания стало качество жизни граждан.

«Качество жизни человека – это важнейшая задача как в плоскости политики, так и с точки зрения экономики. Интересы человека и граждан – это первый приоритет для нашего Президента. Начиная с первых строк, он сказал о том, что одним из главных ресурсов для дальнейшего развития становится доверие граждан», – сообщила Валеева.

Зиля Валеева: «Качество жизни человека – это важнейшая задача как в плоскости политики, так и с точки зрения экономики» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Важными мыслями в Послании Президента РТ стали защита прав граждан и развитие человеческого капитала, считает Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

«Задача, которую ставит перед собой Президент республики, – это повышение качества жизни граждан. И реализация этой цели прошла красной нитью через весь доклад. Озвученные задачи в адрес республиканской и муниципальной власти, общественных организаций – все были подчинены этой цели», – пояснила она.

«Тема развития культуры стала сквозной во всем обращении Рустама Минниханова»

В своем обращении Президент Татарстана Рустам Минниханов уделил много внимания вопросам развития культуры в республике. Можно сказать, что этот вопрос стал сквозным во всей его речи. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделилась министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Ирада Аюпова: «Тема культуры прозвучала в обращении Президента Татарстана не единожды и стала сквозной линией во всей речи» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Тема культуры прозвучала в обращении Президента Татарстана не единожды и стала сквозной линией во всей речи, как в области семейной политики, так и в контексте ключевых событий будущего года и концепции межнационального и межконфессионального мира и согласия», – отметила собеседник.

Она подчеркнула, что Минниханов также обозначил перспективы использования ключевых культурных объектов – в частности, Дом Ушковой станет музеем.