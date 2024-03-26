Инвестсовет Татарстана одобрил проекты на 230 млрд рублей

Инвестиционный совет Татарстана одобрил сегодня 10 инвестпроектов на общую сумму свыше 230 млрд рублей. Их реализация поможет создать в республике около 20 тыс. новых рабочих мест, рассказала глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

«Реализация этих проектов состоится в ближайшие 5-7 лет», – отметила глава АИР РТ.

Самым крупным по инвестициям стало строительство завода «Аммоний 2». Инвестции в него составили около 160 млрд рублей. Запустить производство планируют в 2028 году.

Еще одним крупным проектом стало строительство трех новых промышленных парков: двух в Высокогорском районе и одного в Верхнеуслонском. Суммарные инвестиции составляют около 69 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест превысит 18 тыс.

Кроме того, в Набережных Челнах появится производство антивандальных покрытий, в Чистополе откроют пляж, в Тукаевском районе построят асфальтобетонный завод, в индустриальном парке «Зеленодольск» – хостел для работников, в Ютазинском районе появится глэмпинг, а в центре Казани – новый ресторанный комплекс.