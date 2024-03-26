В Татарстане появятся три новых промпарка за 69 млрд рублей

В Татарстане появятся три новых промышленных парка с общей суммой инвестиций 69 млрд рублей. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина по итогам заседания инвестсовета РТ.

Так, в Высокогорском районе, в районе железнодорожной станции «Бирюли», появится агропромышленный парк «Агрополис». Его площадь составит 313 га, инвестиции в проект достигают 26,5 млрд рублей. Планируется, что промпарк создаст около 8 тыс. рабочих мест.

Второй объект тоже разместится в Высокогорском районе, недалеко от деревень Эстачи, Пермяки и Инеш. Данный проект будет носить производственно-складской характер. Инвестиции в него составят 29,5 млрд рублей, площадь – 284 га. Здесь тоже создадут около 8 тыс. рабочих мест.

Третий проект – «Муссон групп» – расположится на территории Верхнеуслонского района, в районе Кильдеевского сельского поселения, вдоль трассы М12. Общая площадь составит более 73 га, инвестиции – 13 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест – 3 тыс. Специализация парка будет производственно-складской.ана и еще один на 313 га,промышленных парковей. вней.на тельства. лько замечанийь опросия. не.

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«Это очень большие проекты, которые нам помогут с маятниковой миграцией. Не секрет, что Казань притягивает из этих районов рабочую силу, и чтобы равномерно ее распределять в части Казанской агломерации, у нас с Институтом пространственного планирования предусмотрены как раз такие парки», – отметила Минуллина.

Генеральный директор «Муссон групп» Олеся Мещерякова в свою очередь рассказала, что по двум проектам в Высокогорском районе компания просила содействия в присоединении к электросетям, а в Высокогорском районе – в предоставлении земли в аренду без торгов с присоединением к электричеству.

Она также добавила, что на реализацию всех трех проектов потребуется около полутора лет.

Напомним, что сегодня стало известно об официальном создании промышленного парка «Тура 2.0» в Зеленодольском районе.