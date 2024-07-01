Инвестрейтинг районов: кто привлекает больше всего денег инвесторов в Татарстане

В целом динамика инвестиций за первый квартал, зафиксированная в Татарстане, реально впечатляет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Топ-10 районов привлекли 80% всех инвестиций

За первый квартал 2024 года, как уже сообщал «Татар-информ», объем инвестиций в основной капитал в Татарстане превысил 234 млрд рублей, и это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма рассчитана по полному кругу хозяйствующих субъектов, а динамика – в сопоставимых ценах.

Без учета бюджетных средств, а это за обозначенный период – более 32 млрд рублей, объем инвестиций за первый квартал составил бы 201 млрд рублей (годом ранее – 136,6 млрд рублей). А за вычетом еще и вклада малого и среднего бизнеса (а также «параметров неформальной деятельности», что бы это ни значило) – 172,1 млрд рублей (в первом квартале 2023 года – 102,7 млрд рублей).

Динамику этих цифр в Татарстанстате год к году не сравнивают, но кратный рост «в деньгах», даже с учетом сложных пересчетов, все равно очевиден.

«Татар-информ» решил выяснить, как инвестиции распределяются между муниципальными районами Татарстана. Данные доступны на ресурсе «Открытый Татарстан». Отметим, что такой рейтинг, обновляемый ежеквартально, составляют без учета бюджетных вложений. То есть между 43 районами, а также двумя главными городами республики – Казанью и Набережными Челнами – за первый квартал было распределено более 201 млрд рублей.

И около 80% этой суммы в основной капитал, или более 167 млрд рублей, привлекли топ-10 районов. Эта «золотая» десятка стабильна – такой же она была и в первом квартале 2023-го, хотя внутри распределение, конечно, было немного другим. Лидерство с прошлого года сохранила только Казань, которая, очевидно, снимает сливки еще и благодаря столичному статусу.

Однако первую тройку, в которую ранее входили – по понятным причинам – также Нижнекамский (спасибо «Нижнекамскнефтехиму») и Альметьевский районы («Татнефти»), на этот раз «разбил» Елабужский, вырвавшийся с 5-го на 2-е место. Остальные территории в топ-10 если и подвинулись, то на пару-тройку мест относительно друг друга.

Вообще свыше 1 млрд рублей инвестиций в первом квартале 2024 года привлекли 23 района из 45, годом ранее таких было 16. При этом разброс между Казанью (более 34,6 млрд рублей) и Спасским районом (165,5 млн рублей) выглядит катастрофическим. Поэтому ранжировать районы по абсолютным объемам инвестиций – явно не корректный подход в силу очевидной разницы потенциалов, инвестпривлекательности и других как объективных, так и субъективных факторов.

Более правильно использовать относительные показатели, например инвестиции в пересчете на душу населения. В таком случае разница между муниципалитетами окажется уже совершенно иной. И Казань в этом плане не войдет даже в топ-20, поскольку уровень у нее почти вдвое ниже среднереспубликанского (26,3 тыс. рублей). Да и в Набережных Челнах, замыкающих первую двадцатку, он хоть и выше (33,3 тыс. рублей), но тоже не кратно.

Безусловным же лидером в начале этого года оказался все тот же Елабужский район (373,3 тыс. рублей), причем с фантастическим отрывом даже от второго места, на котором Лаишевский район (143,4 тыс. рублей). Минимальный же уровень (чуть более 8 тыс. рублей) сложился в Заинском районе, который на сухом пайке от «Татэнерго» ждет своего звездного часа, связанного с модернизацией Заинской ГРЭС.

В целом выше «общереспубликанской планки» в 50,5 тыс. рублей в первом квартале «прыгнуло» всего 12 муниципалитетов.

Заметно выросли вложения из бюджета Татарстана – до 14,4 млрд рублей

В отраслевом разрезе в сравнении с началом прошлого года распределение инвестиций также демонстрирует относительную стабильность. Незначительно в первом квартале 2024-го выросла доля обрабатывающих производств (32% вместо 29,2%) при снижении доли добычи (с 18,8% до 13,6%), а также транспортировки и хранения (с 22,7% до 18,4%). Показательно выглядит кратный рост доли деятельности по операциям с недвижимым имуществом – с 6,7% до 16,2%.

В структуре источников финансирования инвестиций продолжает расти доля собственных средств предприятий – уже более 71%. Кредиты иностранных банков и зарубежные вложения, как и годом ранее, остаются нулевыми, кредиты российских банков выросли, но их доля невысока – менее 3%. Доля бюджетных средств также не увеличилась, оставшись на уровне 18,7%.

Но при этом в первом квартале 2024-го заметно скакнули вложения из бюджета самого Татарстана – до 14,4 млрд рублей (годом ранее – чуть более 3 млрд рублей), тогда как вклад федеральной казны возрос скромнее – до 17,4 млрд рублей (с 16,1 млрд рублей). Заметно увеличилось и финансирование и из внебюджетных фондов – до 1,7 млрд рублей (вместо 18 млн).

Максим Решетников на ПМЭФ-2024 заявил что прогноз по росту инвестиций на этот год будет вскоре пересмотрен в сторону увеличения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рост инвестиций в экономику Татарстана выше, чем по России

В целом динамика инвестиций за первый квартал, зафиксированная в Татарстане, реально впечатляет. По России, для примера, рост аналогичного показателям составил «всего» 14,5%. Но даже такой «средний» по стране темп побудил главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова на ПМЭФ-2024 заявить, что прогноз по росту инвестиций на этот год будет вскоре пересмотрен в сторону увеличения. Текущая версия предполагала скромные плюс 2,3% годовых, правда, рассчитанные с учетом высокой базы 2023-го, когда инвестиции выросли на 9,8%.

Экспертные консенсус-прогнозы были заметно смелее министерских: аналитики, опрошенные в начале мая «Интерфаксом», прогнозировали рост показателя на 3,7%, а FocusEconomics в июне давал плюс 4,5%.

В Минэкономики РТ о пересмотре своего прогноза пока не заявляли; в действующем же рост инвестиций на этот год в Татарстане планировался на уровне 3,2%, в деньгах – более 1 трлн рублей. Отметим, эту психологически важную планку в республике взяли еще по итогам прошлого года (правда, с учетом бюджетных вложений). А рост тогда составил 22%. Можно ли при столь высокой базе, даже с учетом динамики в первом квартале, ожидать новых рекордов по итогам года текущего?

Итоговый рост инвестиций в этом году окажется скромнее, чем в 2023 году

В Банке России высокую инвестиционную активность в начале года объясняли тем, что «поддержку инвестициям оказывают высокий финансовый результат компаний, государственный спрос, льготные программы кредитования, снижение конкуренции со стороны импорта по ряду товаров при повышенном внутреннем спросе».

«Во многом такая тенденция, а именно – инвестиции выше 14% в первом квартале, связана с бюджетным импульсом. С начала года часть проектов была максимально проавансирована, чтобы дать предприятиям больше возможностей для закупок нужного оборудования, сырья», – объяснил 20 июня на заседании Кабмина и Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На наш взгляд, ключевым фактором инвестиционного спроса в этом году останется бюджетный стимул. Он будет, скорее всего, сконцентрирован на продукции отраслей тяжелой и высокотехнологичной промышленности», – отмечает Станислав Мурашов из Райффайзенбанка.

Минэкономразвития РФ рассчитывает и на увеличение частных инвестиций. Надежды связаны с тем, что реализуемые меры господдержки простимулируют НИОКР, а также будут способствовать покрытию возможных рисков для компаний. Поддержку окажут и заметные объемы льготного кредитования.

Июньский мониторинг ЦБ зафиксировал не только расширение инвестактивности в первом квартале 2024 года (оценки обновили исторический максимум и оказались выше ожиданий, которые компании демонстрировали в четвертом квартале 2023-го). Но и новый максимум ожиданий на втором квартал, причем при одновременном росте издержек и всплеске инфляционных ожиданий респондентов.

При этом регулятор прогнозирует более умеренную динамику инвестиций до конца года, «в том числе по мере завершения инвестиционной фазы уже реализуемых проектов». Ограничивающее влияние на дальнейшее расширение деловой активности по‑прежнему оказывают нехватка персонала (особенно рабочих специальностей), а также сложности с прохождением платежей при расчетах по импорту.

Аналитики также уверены, что итоговый рост вложений в этом году окажется скромнее, чем в 2023-м. «Скажется и жесткая ДКП, и состояние перегрева экономики (при котором дополнительные инвестиции уже не кажутся столь необходимыми), и трудности с импортом высокотехнологичной продукции», – заявлял Станислав Мурашов.

«На фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики и повышения уровня корпоративного налогообложения мы ожидаем замедления динамики инвестиций», – прогнозировали и в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Ключевой риск в среднесрочной перспективе, уверены ученые, – рассогласование динамики спроса и выпуска. «Ситуация осложняется высокими процентными ставками, которые до сих пор не оказали сдерживающего влияния на спрос, но оставляют меньше возможностей для расширения выпуска и увеличения инвестиций. Меры Правительства по поддержке импортозамещения и предпринимательства, стимулированию затрат на НИОКР вряд ли смогут компенсировать снижение деловой активности частного бизнеса в условиях жесткой денежно-кредитной политики. В этих условиях растущий внутренний спрос будет способствовать росту импорта, что в конечном счете неизбежно приведет к замедлению экономического роста», – констатировали в ИНП РАН.

По мнению ученых, поддержка опережающих темпов роста инвестиций, в том числе не связанных с оборонными расходами (их они оценили в 9% ВВП), остается основной задачей на среднесрочную перспективу. Но такая задача очевидно идет вразрез с текущей денежно-кредитной политикой. Итоги первого полугодия, возможно, внесут больше ясности в общую картину. «Татар-информ» продолжит следить за инвестуспехами муниципальных районов Татарстана.