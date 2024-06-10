Инвестиции растут как на дрожжах, добыча падает: что движет экономику Татарстана

Добыча полезных ископаемых продолжает снижаться – теперь на 3% (к январю – апрелю 2023-го)

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В добыче снова снижение, в обработке рост

Из свежего доклада Татарстанстата о социально-экономическом положении в РТ за первые четыре месяца 2024-го становится ясно, что тренды, ставшие очевидными еще по итогам первого квартала, сохраняют стабильность. По-прежнему растут в республике энергетика – на 7,4%, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 5,1%.

Но вот две основных составляющих индекса промышленного производства, как и ранее, показывают разнонаправленную динамику. Так, добыча полезных ископаемых (читай – нефти) продолжает снижаться – теперь на 3% (к январю – апрелю 2023-го). А вот обрабатывающие производства, напротив, набирают темп – теперь до плюс 4,3%.

Обрабатывающие производства набирают темп – теперь до плюс 4,3% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но в сравнении со всей Россией темпы роста в промышленности Татарстана по-прежнему выглядят весьма скромно. Так, промпроизводство в стране в целом за четыре месяца текущего года выросло на 5,2%. Правда, если смотреть в корень, то картина та же: небывалый разгон в обработке (на 8,7%) при скромном плюсе в добыче (на 0,4%) и неплохой динамике в энергетике (на 3,8%) и «водно-мусорных» отраслях (на 4,1%).

Производство бензина и дизтоплива растет

Из той пятерки, что вносит основной вклад в расчет общего результата в обрабатывающих производствах (вклад каждой из 21 отрасли не одинаков в силу разницы их доли в отгрузке), стоит выделить лишь пищевку, а также производство резиновых и пластмассовых изделий.

© «Татар-информ»

Продолжается замедление роста в химпроме, но самое печальное – все сильнее сдает автопром. Так, выпуск грузовиков в Татарстане за январь – апрель 2024-го сократился на 2,2% к такому же периоду прошлого года, до 19,1 тыс. единиц.

Главная «кормящая» Татарстан отрасль – производство кокса и нефтепродуктов – впервые в этом году вышла в плюс. Но настолько символический – иначе рост на 0,2% оценить и не получится, – что радоваться особо тут нечему. Очевидно, что такой результат сложился за счет всплеска производства в апреле – в этом месяце оно выросло на 4,4% к аналогичному месяцу прошлого года.

Выпуск дизтоплива за январь – апрель в республике вырос на 3,6%, а бензина – на 6,2% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Хотя Минэнерго РФ в мае решило закрыть данные о производстве нефтетоплива в стране, в докладе Татарстанстата еще можно найти пару цифр. Так, выпуск дизтоплива за январь – апрель в республике вырос на 3,6%, превысив 4 млн тонн, а бензина – на 6,2%, до более чем 1,1 млн тонн. В помесячном разрезе наиболее ярко виден рост производства именно последнего продукта – на 16,7% к аналогичному месяцу прошлого года.

Благодаря эффекту низкой базы фантастически набирают обороты такие отрасли, как фармацевтика и деревообработка.

В целом лидеры по темпам роста в Татарстане не меняются – в передовиках по-прежнему производство транспортных средства и оборудования, компьютеров и периферии, электрооборудования.

© «Татар-информ»

Сбавили темпы производства, кроме автопрома, еще и производители одежды и мебели, что удивительно, учитывая импортозамещение в отраслях, ориентированных на потребрынок.

Индекс «Татар-информа» установил рекорд

Добавим щепотку позитива. Отгрузка и объемы работ в строительстве в Татарстане продолжают набирать обороты – рост на 27,3% и 22,9% к январю – апрелю прошлого года; в деньгах это уже более 1,7 трлн и 166 млрд рублей соответственно. Растет ввод жилья – более чем треть, до 1,8 млн кв. метров за первые четыре месяца.

Чуть замедлились темпы роста в рознице, но все равно это плюс 14,3% к показателям аналогичного периода 2023-го. В деньгах это уже почти 500 млрд рублей. Платные услуги прибавили 4,8% (154 млрд рублей).

За первый квартал 2024 года рост инвестиций в основной капитал в РТ составил 39%, в деньгах это более 234 млрд рублей! Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Но главное – Татарстанстат наконец-то озвучил динамику инвестиций в основной капитал, и она реально вдохновляет на свершения. За первый квартал 2024 года рост составил 39%, в деньгах это более 234 млрд рублей! По России, отметим, динамика в этом плане выглядит более скромной – рост всего на 14,5%. Однако эти итоги позволили главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову на ПМЭФ-2024 заявить, что прогнозы по росту инвестиций будут теперь пересмотрены в пользу увеличения (текущая версия предполагает рост инвестиций в 2,3% с учетом высокой базы 2023-го).

С учетом всех вводных мы пересчитали Индекс «Татар-информа» за первый квартал 2024-го – он составил 109,79%, и это пока самый лучший результат за последний год. В том числе и лучше итогового индекса за 2023-й (107,69%). Напомним, индекс мы рассчитываем ежеквартально как среднее арифметическое от суммы 10 индексов роста: в отгрузке, строительстве, розничной торговле и инвестициях, добыче полезных ископаемых, а также в пяти базовых для Татарстана отраслях обработки (кокса и нефтепродуктов, химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, а также в пище- и автопроме).

По мнению главы Сбербанка, все возрастающие бюджетные траты, в первую очередь в сектор машиностроения, приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Следует говорить о паузе в тенденции к росту выпуска»

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в апреле в промышленности по всей России «произошло незначительное снижение выпуска» – относительно марта на 0,2%, а без устранения сезонного и календарного фактора – аж на 4,9%. Татарстанстат «очищенные» данные в своем докладе не приводит, без них снижение в республике к марту оказалось сопоставимо с общероссийским – на 4,3%. Для сравнения – в марте рост производства к февралю скакнул аж на 14,1%!

«Необходимо, однако, учитывать, что это произошло после значительного прироста выпуска по итогам первого квартала, поэтому, характеризуя ситуацию на качественном уровне, следует говорить о паузе в начавшей было просматриваться тенденции к росту выпуска», – отметили в связи с этим в ЦМАКП. Сам Центр в своих оценках зафиксировал в апреле лишь «слабое увеличение выпуска», хотя в НИУ ВШЭ, например, выдали другой диагноз – «ощутимое снижение выпуска».

«Следует отметить, что точность оценки направленности динамики производства в апреле текущего года объективно затруднена нестандартным календарем: как известно, на этот месяц был поставлен дополнительный выходной, но как это сказалось на интенсивности производства на предприятиях, с высокой точностью оценить невозможно», – отметили в ЦМАКП.

Григорий Чепков из Райффайзен банка оценил вклад этого выходного в 0,5 п.п. Аналитик также считает, что, исходя из месячной статистики, с мая этого года можно будет ожидать дальнейшего замедления темпов роста в годовом выражении. «Расширение добычи сдерживается внешнеторговыми ограничениями, а потенциал обрабатывающих отраслей ограничен высокой утилизацией факторов производства – производственных мощностей и человеческого капитала», – говорит аналитик.

Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и, несмотря на все ограничения ЦБ, получают кредиты, считает Герман Греф Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Об этом же заявил на ПМЭФ-2024 и глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, нынешняя модель экономического роста России «чрезвычайно проста». Все возрастающие бюджетные траты, в первую очередь в сектор машиностроения, приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы. «Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и, несмотря на все ограничения ЦБ, получают кредиты. Даже по очень высоким ставкам в силу того, что у них выросли доходы», – заметил он.

Два этих импульса – бюджетный и кредитный – складываются, деньги из бюджета и деньги из кредитных организаций идут на потребительский рынок, «но товаров не становится больше, люди больше их производить не начинают, цены на них повышаются». Таким образом, производительность труда «не только не растет, она падает, и в этом состоит исчерпаемость сегодняшней модели роста». Исторически низкий уровень безработицы (в апреле он в очередной раз обновил рекорд, составив 2,6%) и высокая загрузка мощностей (81%) также говорят в пользу достижения предела экономического роста, уверен Греф.

Индикатор бизнес-климата обновил максимум

При этом индекс предпринимательской уверенности (с учетом сезонной корректировки), который считает Росстат, в апреле снизился только в сырьевом секторе – на 2,1 п.п. к марту, до 3,8%. В обрабатывающих отраслях, напротив, индекс вырос на 0,8 п.п., до 6,9%. Хотя оценка респондентами экономической ситуации на полугодовом временном интервале продолжает ухудшаться, в Росстате заявили, что «большинство руководителей занимают нейтральную позицию, демонстрируя сдержанное отношение к текущему состоянию их бизнесов и к потенциальным возможностям роста спроса и производства».

Промышленность, по данным ИНП РАН, вновь утратила уверенность в своей способности обеспечить достаточное предложение либо в сохранении прежних объемов спроса на свою продукцию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Снижение промышленного оптимизма в мае 2024 года зафиксировал в своих конъюнктурных опросах и Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Промышленность, по его данным, «вновь утратила уверенность либо в своей способности обеспечить достаточное предложение либо в сохранении прежних объемов спроса на свою продукцию». При этом индекс деловой активности PMI в обработке растет: в апреле он составлял 54,3 п., в мае – уже до 54,4 п., а это «свидетельствует о “резком” улучшении состояния российского производственного сектора». В отчете агентства S&P Global, которое считает этот индекс, рост связали с устойчивым спросом и ежемесячным увеличением продаж.

Отметим, что и оцениваемый ЦБ индикатор бизнес-климата в мае вообще обновил максимум за последние 12 лет (во многом за счет оптимистичных ожиданий по спросу), а «это поддерживает выпуск и создает стимулы для поиска оптимизационных решений», говорит Григорий Чепков.