Петербургский международный экономический форум, прошедший на прошлой неделе, показал несостоятельность тезиса о международной изоляции России. Об этом в беседе с ТАСС сказал директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

«Несмотря на меньшее по сравнению с предыдущими годами общее количество присутствовавших иностранных участников, прошедший ПМЭФ все же опроверг тезис о международной изоляции России», – заявил инвестор, добавив, что в этом году «Восток сменил Запад».

Шостак назвал главным зарубежным лидером на ПМЭФ Президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, который говорил о ключевой роли России в установлении сбалансированного миропорядка.

ПМЭФ — крупнейший экономический форум в России, прошел с 14 по 17 июня. Президент Владимир Путин выступил с масштабной речью, ключевые тезисы которой читайте в обзоре «Татар-информа».

Ранее стало известно, что делегация Татарстана в рамках форума подписала 25 соглашений, из которых 11 – при участии Раиса республики Рустама Минниханова.