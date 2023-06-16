Валютная амнистия, увеличение МРОТ и детские пособия: главное из речи Путина на ПМЭФ

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«Стратегия, выбранная Россией в экономике в 2022 году, сработала»

Самым сложным для российского бизнеса стал второй квартал прошлого года. Однако стратегия, принятая в тот непростой период, позволила кардинально изменить картину, отметил Президент России Владимир Путин.

«Именно второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики, для отечественного бизнеса. Когда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, когда, по сути, перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни. Сегодня можно уверенно сказать: стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала», — подчеркнул глава государства.

«ВВП вырос на 3,3%»

Президент напомнил, что в апреле 2023 года валовый внутренний продукт вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года, по данным МВФ, прибавит более процента — так считает МВФ.

«Но, на мой взгляд, я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост все-таки будет побольше — где-то до 1,5%, а может, и даже под 2%», — добавил он.

Также отмечен рост в промышленности и розничной торговле. Объем выпуска в обрабатывающих отраслях с января по апрель превысил прошлогодние значения на 2,9% — а эта сфера оказалась под большим ударом из-за разрыва кооперационных связей и цепочек.

«Показатели безработицы и инфляции близки к историческому минимуму»

Инфляция в России сегодня составляет 2,9%. Безработица — на уровне 3,3%. «Такой низкой она не была никогда в нашей истории», — сказал Президент.

Таких показателей удалось достичь благодаря сбалансированной бюджетной и денежно-кредитной политике.

«Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах: и в еврозоне, и в других регионах», – заявил Путин.

«В 2022 году из черты бедности в России вышли 1,7 млн человек»

Из-за черты бедности в России в прошлом году вышли 1,7 млн человек, а уровень бедности стал ниже двухзначной отметки — 9,8%.

«Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан. Их доходы за год выросли примерно на 30%», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что акцент на обеспечении социальной справедливости, сокращении бедности и неравенства стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года.

«Реальные и располагаемые доходы граждан вернулись к росту, это стимулирует спрос»

Владимир Путин назвал пока скромным рост реальных доходов граждан. Он отметил, что они начали расти в последнем квартале прошлого года, в этом году эта тенденция должна усилиться.

«Уже в четвертом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава богу, к росту. Да, он тоже пока скромный, но все-таки это тенденция. В этом году такая тенденция должна усилиться. Во всяком случае, я очень на это рассчитываю», — сказал он.

По словам Президента, очевидно, что это также поддерживает спрос, а значит, внутреннее производство и сферу услуг, особенно предприятия на местах. Как результат – это позитивно сказывается на региональных финансах и бюджетах.

«К 2030 году МРОТ должен вырасти вдвое»

Путин анонсировал, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысится сразу на 18,5%, что гораздо выше уровня роста зарплат и инфляции. К 2030 году же этот показатель должен увеличиться как минимум в два раза.

Повышение МРОТ охватит 4,8 млн россиян. По словам главы государства, «это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом».

В настоящее время, напомним, в стране минимальный размер оплаты труда составляет 16 тысяч 242 рубля.

«Господдержка должна служить дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой»

Меры социальной поддержки, в первую очередь для семей с детьми, не должны препятствовать повышению дохода семей. У граждан должен быть стимул для поиска работы, в том числе с более высокой заработной платой.

«Многие из таких выплат зависят от того, работает человек или нет — эти выплаты привязаны к доходам семьи, конкретного человека. Если такой доход даже незначительно увеличивается, то выплаты социальные прекращаются или существенным образом снижаются. А значит, стимула искать новую работу, более высокую заработную плату у человека нет. Мы должны изменить такую ситуацию», — подчеркнул глава государства.

В связи с этим он предложил выплачивать пособие на детей до полутора лет, а также единое детское пособие вне зависимости от увеличившегося дохода семьи. «Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой», — заключил Владимир Путин.

«Россия не свернула на путь самоизоляции»

Глава государства отметил, что важнейший принцип – открытость экономики. «Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надежными, ответственными партнёрами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики. И хочу повторить: это рынки будущего. Все это прекрасно понимают», – сказал он.

По его словам, с некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются «часто хамскому внешнему давлению» и руководствуются «не чужими, а своими национальными интересами», объемы взаимной торговли с Россией выросли в разы.

«И это еще одно доказательство, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура. Это говорит о том, что уродливая, по своей сути неоколониальная международная система прекратила существование, а многополярный мировой порядок, напротив, укрепляется. Это неизбежный процесс», – заявил Путин.

«Ситуация, когда средства зарабатываются в России, но оседают на зарубежных счетах, неприемлема»

Президент отметил, что ситуация, когда средства зарабатываются в России, а затем оседают на заграничных счетах, несет очевидные и часто неприемлемые не только для государства, но и для самого российского бизнеса риски.

«Многие из наших бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда увидели, с удивлением обнаружили, что на Западе оказались замороженными и счета, и активы. Но по факту, как мы уже много раз говорили, в голову раньше никому не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства – разбой – просто закрыли, отобрали и даже не объясняют почему, даже и разговаривать не хотят. Удивительно просто, Средневековье какое-то», – возмутился Путин.

И привел поговорку: «Где родился, там и пригодился». «Поэтому я уже много раз говорил, обращаясь к нашему бизнес-сообществу: надо ориентироваться, конечно, на то, чтобы вкладывать деньги здесь, тогда они будут и надёжнее, да и прибыль будет побольше – здесь у меня нет никаких сомнений. Эти средства будут активно работать в стране, в экономике, в социальной сфере на наших граждан, и – мало того что стране немалую пользу все это принесет – надежность выше», – вновь пояснил глава государства.

«Россия никогда никого не выгоняла с рынка, у каждого было право выбора»

Из-за санкций России пророчили возвращение к закрытой административной командной экономике, но страна выбрала путь расширения свободы предпринимательства.

Стимулом для бизнеса стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, не выстояв под мощным политическим давлением зарубежных элит.

«Вы хорошо знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка, из нашей экономики. Даже наоборот, предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих российских партнерах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партнеров было право выбора», — сказал Путин.

«По сути это российские товары только с зарубежными логотипами»

Глава государства обратил внимание на то, что под многими иностранными брендами давно продается продукция, которая полностью производится в России. За прошлый год отечественные производители подали более 90 тыс. заявок на регистрацию торговых знаков.

«По сути это российские товары только с зарубежными логотипами. Так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратится. Только логотип меняется, а прибыль остается в стране», — отметил Президент.

Он также заметил, что при общении в деловых кругах, все чаще звучит просьба не пускать «блуждающие» иностранные компании назад. «Но тем не менее скажу: если иностранные производители захотят вновь вернуться, прийти на наш рынок – а такие разговоры мы слышим всё чаще и чаще, – мы двери ни для кого не закрываем», – сказал Путин. По его словам, Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, «но при возвращении учтет особенности их поведения».

«Россия активно развивает торговлю в национальных валютах»

Около 90% расчетов со странами Евразийского экономического союза Россия проводит в рублях.

«Сегодня около 90% расчетов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях, более 80% расчетов с Китаем — в рублях и юанях», — сказал российский лидер.

По его словам, наша страна активно развивает торговлю в национальных валютах и с другими государствами. Путин отметил, что в приоритете соседние страны, а также страны БРИКС и ШОС.

«Россия слезла с нефтегазовой иглы и тенденция набирает обороты»

Доходы в бюджет России, не связанные с экспортом нефти и газа, за январь — май 2023 года выросли на 9,1%, что заметно выше прогнозов. При этом в мае рост составил 28,5%.

«Российская часть аудитории знает, что мы всегда спрашивали: когда же Россия слезет с нефтегазовой иглы? И вот постепенно эта тенденция набирает обороты», — отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что это означает рост реального сектора экономики страны — предприятия, обрабатывающие производства, сфера торговли и услуг развиваются и набирают обороты.

Мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства будет продлен до 2024 года

Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, которые были допущены в период моратория на штрафы.

«На встрече с представителями общественного бизнес-объединения „Деловая Россия“ коллеги ставили вопрос об амнистии в валютной сфере. Скажу откровенно, подобный подход мы применяем нечасто, но, когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе», – объявил он.

Закон о моратории на применение административной ответственности в отношении резидентов за нарушение норм валютного законодательства был принят летом 2022 года.

Президент поручил продлить зонтичные поручительства для МСП до 2030 года

Расширение предпринимательской активности — одно из направлений развития экономики предложения. Поэтому России необходимо оказать поддержку тем, кто хочет заниматься бизнесом. В частности, он предложил продлить механизм зонтичных поручительств до 2030 года, а Правительству — определить его целевые лимиты.

В малом и среднем бизнесе в России занято более 28 млн человек. С начала 2022 года число самозанятых выросло в два раза — до 7,6 млн рублей.

Зонтичные поручительства — дополнительная мера поддержки бизнеса, с помощью которой компании, которым раньше банки отказывали в кредитах из-за отсутствия залога, смогут получить доступ к заемному капиталу.

«Бизнес, который не связан с рисками для жизни и окружающей среды не должны проверять»

Еще одна важная мера поддержки предпринимательства касается ограничения проверок и других контрольных мероприятий. «В прошлом году мы установили мораторий на плановые проверки всего российского бизнеса, а затем продлили его на текущий, 2023 год, а для предпринимателей, деятельность которых не сопряжена с высокими рисками причинения вреда, мораторий действует и того дольше – до 2030 года», – отметил Путин.

По его словам, в результате в прошлом году по всей стране было проведено 339 тысяч проверок – на 20% меньше, чем в ковидном 2020 году, и почти в пять раз меньше, чем в 2019 году.

«Это неплохой показатель, но есть и “но”. Я считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять – ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий», – заявил глава государства.

«В ближайшие пять лет Россия обновит торговый флот»

Россия намерена существенно обновить торговый флот в 2023 — 2027 годах, на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов.

«Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния. Только в рамках данной программы в 2023 — 2027 годах на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов», — рассказал глава государства.

Также Россия продолжит строительство ледокольного флота для развития Северного морского пути. «В прошлом году по нему прошли 34 млн тонн грузов. Ожидаем, что в следующем, 2024 году, объем таких перевозок кратно увеличится», — сказал Путин.

«Россия нуждается в массовом внедрении беспилотного транспорта и роботов»

В силу демографических причин предложение на рынке труда в России будет ограничено. В связи с этим остро встает вопрос автоматизации в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и логистике и торговле.

«У России здесь не только огромный потенциал, но и эффективные собственные решения», — подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что на днях по трассе «Нева» запустили движение беспилотных КАМАЗов, а по Москве уже курсируют беспилотные такси.

«Это хорошие, но пока единичные примеры, а нам нужно именно массовое внедрение подобных технологий», — отметил глава государства.

Путин предложил поддержать 3-4-звездочные гостиницы

В России значительно вырос внутренний турпоток — по данным Росстата, численность российских туристов выросла сразу на 16,7%, или почти на 10 млн человек. В связи с этим необходимо уделить больше внимания развитию качественной туристической инфраструктуры в стране.

Так, Президент обратил внимание на самый востребованный сегмент размещения — 3-4-звездочные гостиницы — и поручил расширить на них программу льготного кредитования гостиничных проектов. «Считаю нужным также обязательно включить в эту программу строительство круглогодичных парков развлечения, аквапарков, горнолыжных курортов», — добавил Президент.

Причем государственную поддержку должны получить и уже развивающиеся проекты подобного типа, которые реализуются в Крыму, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе, на юге и в центральной части России.

11 млрд рублей будет направлено на строительство глэмпингов

Президент упомянул набирающие популярность глэмпинги — отдых на природе в некапитальных гостиницах.

Он напомнил, что в прошлом году государство выделило 4,2 млрд рублей на строительство модульных гостиниц, охватив 174 проекта в 20 регионах страны, однако этого оказалось недостаточно.

«Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц. Это позволит реализовать еще 470 проектов подобного рода почти на 9 тыс. метров», — заключил Путин.