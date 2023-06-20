Делегация Татарстана подписала 25 соглашений на ПМЭФ-2023

Делегация Татарстана подписала 25 соглашений, из которых 11 – при участии Раиса республики Рустама Минниханова в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила руководитель республиканского Агентства инвестиционного Талия Минуллина на брифинге в Кабмине РТ.

«Мы выбрали в этом году концепцию “Татарстан – будущее уже сегодня”, связанную с инновациями. Представили инфраструктуру для развития технологий от Иннополиса и ИТ-парка. В части логистики: дорожную инфраструктуру, интеллектуальные транспортные системы, а также беспилотные мобильные комплексы: КАМАЗ, беспилотные такси, роботы-доставщики и дроны», – рассказала руководитель АИР РТ.

Также республика представила электронную коммерцию, складскую инфраструктуру, банковские продукты, город электронной коммерции, электромобили, альтернативные источники энергии, а по человеческому капиталу: образование, профессия будущего, туризм, отдых и «Игры будущего».

Всего в составе делегации Татарстана приняли участие почти 100 человек, большую часть которых составили представители бизнеса.

Переходя к основной повестке ПМЭФ в этом году, Талия Минуллина выделила три главных направления: технологический суверенитет, рынок труда и сотрудничество с восточными странами.

«Повестка деловых сессий крупными мазками обозначена как мировая повестка: почти 30 сессий посвятили технологическому суверенитету, еще 14 – рынку труда. Мы видим, какая у нас сейчас кадровая ситуация, и это также федеральная повестка – не только в Татарстане есть вопросы по этой теме», – рассказала она.

По поводу стран восточного мира, глава АИР РТ отметила, что на большинстве сессий, посвященных этой теме, прозвучал и KazanForum. Среди них – сессия «Индустрия халяль. Перспективы и достижения», исламский банкинг и секция «Go east. Ближний Восток как точка концентрации инвестиционно-финансовых потоков».