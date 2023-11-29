Институт истории имени Марджани показал флаги татарских государств

Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Татарстана показал флаги татарских государств разных эпох в видео, опубликованном по случаю Дня государственного флага РТ.

Ролик содержит флаги Улуса Джучи (Золотой Орды), Казанского ханства, Татарской Советской Социалистической Республики 1923 года, Татарской Автономной Советской Социалистической Республики 1937 и 1954 годов, а также современный флаг Республики Татарстан.

«Татарстан Республикасы Дәүләт флагы көне белән! С Днем Государственного флага Республики Татарстан!» — сказано в тексте, сопровождающем видео, которое размещено в Telegram-канале института.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с Днем государственного флага РТ жителей республики поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Ровно тридцать два года назад, 29 ноября 1991 года, Верховный Совет Республики Татарстан утвердил в качестве нового государственного символа зелено-бело-красный флаг. «Татар-информ» публиковал большой материал о государственных символах Татарстана.