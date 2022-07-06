Инспекторы оценят готовность казанских площадок для проведения «Игр Будущего»

Сегодня в Казань с первым инспекционным визитом приехали представители оргкомитета кибертурнира «Игры Будущего». За два дня делегация осмотрит арены и городскую инфраструктуру, которую готовят для проведения первого технологичного турнира в феврале 2024 года.

Представители оргкомитета посетят несколько площадок столицы Татарстана, которые рассматриваются для проведения соревнований. Среди них — «Казань Экспо», «Баскет-холл», «Дворец спорта», «Татнефть Арена», «Пирамида», «Ак Барс Арена» и Деревня Универсиады. Отдельная рабочая встреча пройдет в Университете Иннополис, сообщает пресс-служба проекта.

До старта соревнований осталось полтора года, поэтому нужно активно готовиться к их проведению по всем направлениям, отметил руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров.

«У нас пройдут соревнования по 16-ти гибридным дисциплинам, и несмотря на то, что в городе есть готовая спортивная инфраструктура, "приземлить" наши дисциплины, чтобы это было красиво для зрителей, и в то же время удобно для спортсменов и гостей, — это серьезная задача. Команда в Казани сильная с огромным опытом организации мероприятий международного уровня, поэтому мы на одной волне», — добавил он.

Формат «Игр Будущего» позволит развивать одновременно как спорт, так и смежные в технологичном ключе направления: IT и образование, подчеркнул министр спорта РТ Владимир Леонов. «Мы рассчитываем на то, что технологичный формат турнира даст нам дополнительный импульс в этом направлении на горизонте нескольких лет», — сказал он.

Напомним, в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил Казань победителем конкурса на право проведения турнира. Он пройдет в столице РТ в феврале 2024 года по 16-ти гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. По словам Чернышенко, аудитория «Игр Будущего» в Казани в семь раз превысит аудиторию Олимпийских игр.

Мэр столицы РТ Ильсур Метшин отметил, что проведение кибертурнира в Год цифровизации в Татарстане очень символично и добавил, что для города почетно и ответственно принимать такое событие.