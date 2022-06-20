Метшин: Символично, что Казань выиграла заявку на «Игры будущего» в Год цифровизации

На деловом понедельнике мэр Ильсур Метшин поздравил жителей столицы с правом провести первые в истории «Игры будущего» в Казани. Новый высокотехнологичный кибертурнир международного статуса состоится в 2024 году в столице Татарстана.

«Символично, что это случилось в Год цифровизации в Татарстане. Несмотря на то, что Казань и Татарстан — одни из лидеров в области цифровизации, мы получили новую мотивацию в усилении этого направления», — отметил он.

О победе Казани стало известно на Петербургском международном экономическом форуме. Конкурентами за право проведения игр были еще четыре города России: Санкт-Петербург, Москва, Калуга и Сочи.

«„Игры будущего“ соберут тысячу участников со всего мира, которые сразятся в 15 видах состязаний, в том числе на грани виртуальной реальности. Это важнейшее событие, мы умеем и любим принимать международные состязания. Но в условиях новой реальности для нас принимать международный форум большая радость и большая ответственность», — сказал мэр.