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Спорт
20 июня 2022  11:40
Дамир Садриев

Чернышенко: аудитория «Игр будущего — 2024» в Казани в семь раз превысит Олимпийские игры

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что аудитория «Игр Будущего» в Казани в семь раз превысит аудиторию Олимпийских игр.

«Девять дней соревнований по 15 дисциплинам с глобальной аудиторией, предположительно в семь раз большей, чем у Олимпийских игр. Мы понимаем, какая огромная ответственность лежит на регионе, тем более что времени осталось мало, всего 1,5 года. Поэтому желаю успехов, в добрый путь!» — цитирует Чернышенко пресс-служба Министерства спорта России.

Напомним, турнир должен состояться в 2024 году. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ подписали министр спорта Олег Матыцин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Победу Казани «Татар-информу» прокомментировал министр спорта Татарстана Владимир Леонов

#киберспорт #Дмитрий Чернышенко
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