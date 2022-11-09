Инспекторы МАГАТЭ не смогли отыскать доказательства подготовки «грязной бомбы» на Украине

МАГАТЭ сразу же направило на Украину команду инспекторов после получения сообщений о «грязной бомбе». Однако те, проведя проверку, не нашли подтверждений поступившей информации. Об этом со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси сообщает ТАСС.

«Мы немедленно, в течение нескольких дней, организовали команду инспекторов для трех объектов. <...> Мы смогли подтвердить отсутствие признаков использования ядерных материалов не по назначению», — объяснил тот на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эш-Шейхе.

Гросси добавил, что МАГАТЭ не могло проигнорировать поступившие сообщения, так как они «составляют часть нарратива, который может привести к использованию ядерного оружия».

В конце октября начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов рассказал, что силы и средства Минобороны РФ приведены в готовность к действиям в условиях радиоактивного заражения, так как располагает сведениями о готовности Киева применить «грязную бомбу». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил об угрозе, этот вопрос Россия подняла на уровне Совбез ООН. Кроме того, были названы украинские объекты, где может вестись такая работа.

Ранее в МАГАТЭ уже заявили, что не обнаружили незаявленной ядерной деятельности на украинских объектах.