Инспекторы МАГАТЭ не выявили незаявленную ядерную деятельность на украинских объектах

Международное агентство по атомной энергии не выявило признаков незаявленной ядерной деятельности в ходе проверки трех украинских объектов. Об этом сообщает ТАСС.

«Инспекторы МАГАТЭ завершили работу по обследованию трех объектов на Украине по просьбе правительства страны и не обнаружили никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и [соответствующих] материалов», — говорится в тексте.

В конце октября начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов рассказал, что силы и средства Минобороны РФ приведены в готовность к действиям в условиях радиоактивного заражения, так как располагает сведениями о готовности Киева применить «грязную бомбу». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил об угрозе, этот вопрос Россия подняла на уровне Совбез ООН. Кроме того, были названы украинские объекты, где может вестись такая работа.

В связи с этой информацией Киев направил в МАГАТЭ запрос о том, чтобы регулятор прислал на указанные объекты инспекторов.