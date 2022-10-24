Минобороны РФ: Силы приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиации

Министерство обороны Росиии организорвало работу по противодействию возможным провокациям Киева, связанным с «грязной бомбой». Силы и средства были приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиации, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран», – говорится в сообщении министерства, опубликованном в официальном телеграм-канале.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов доложил, что, согласно имеющейся информации, две украинские организации имеют конкретные поручения по созданию «грязной бомбы», работы находятся на завершающей стадии.

По его словам, Украина с помощью «грязной бомбы» намерена выставить Россию в качестве ядерного террориста и запугать мирных граждан.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.