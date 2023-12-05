Иностранным СМИ будут оказывать содействие в получении виз для участия в «Играх будущего»

Организаторы турнира «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в столице Татарстана, будут оказывать содействие иностранным журналистам в получении виз. Об этом рассказал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Михаил Леонов.

«Казань является спортивной столицей России, у нас есть международный опыт, современные объекты, мы рады, что в Казани пройдут первые „Игры будущего“. Для представителей медиа мы подготовили ряд сервисов, в первую очередь это информирование. В ближайшее время на сайте будет опубликован основной документ, медиагид, который будет доступен на русском и английском языках», — пояснил он.

Уже началась аккредитация на турнир, она продлится до 5 февраля. При этом для иностранных СМИ дедлайн — 21 января, что связано с необходимостью получения виз.

«После успешного прохождения аккредитации мы будем оказывать содействие в получении визы. Разработан упрощенный порядок получения без взимания сборов. Чтобы получить визу, нужно отметить это во вкладке при аккредитации на турнир. Мы подготовим письмо-приглашение, с которым журналисты смогут обратиться в посольство или консульство России. Если будут возникать вопросы, то можно обращаться на нашу почту. Также мы будем оказывать содействие в прохождении таможенных процедур. Есть ограничения по ввозу профессионального оборудования, эту информацию иностранные журналисты также должны указать при аккредитации», — добавил Леонов.

Международный мультиспортивный фиджитал-турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В нем примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. участников из 100 стран, которые будут соревноваться в 21 инновационной дисциплине.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала «Игр будущего» в Казани. Подготовку к состязаниям в начале ноября обсудили Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.