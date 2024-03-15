Иностранный эксперт: В России люди больше осведомлены о выборах, чем в Пакистане

Делегация из четырех иностранных наблюдателей, участников Всемирного фестиваля молодежи, посетила участковую избирательную комиссию, а также Центр общественного наблюдения при Общественной палате РТ в казанском ИТ-парке. Ошибок и нареканий в организации выборного процесса на данный момент замечено не было, отметила эксперт Хумна Раза из Пакистана.

«Я очень удивлена сегодняшним днем. Первое, что я хочу отметить — это то, как спокойно и гладко всё проходит. Второе из того, что мы увидели: нет нареканий, ошибок, задержек. Мне очень понравилась работа общественных наблюдателей, важно, что они знают всю информацию о выборах и им ее предоставляют. [Более того], они сами отчитываются», — прокомментировала она.

Хумна Раза также отметила, что процедура выборов Президента в Пакистане отличается от дней голосования в России.

«В целом атмосфера дней голосования в Пакистане совсем другая, у нас эти дни объявляются выходными. Люди только голосуют, не учатся, не работают. Также самая главная разница, которую я почувствовала, — в России люди больше осведомлены о самом процессе выборов, чем в Пакистане. У нас люди много задают вопросов, точно не знают, что нужно делать. В целом процедура такая же, как в России, но атмосфера отличается», — подытожила иностранный эксперт.

Сегодня в казанском ИТ-парке на улице Петербургская открылся Центр общественного наблюдения (ЦОН) при Общественной палате Татарстана. В течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, наблюдатели будут следить за ходом голосования на выборах Президента РФ.

В ЦОН обустроена видеостена, на которую одновременно идет трансляция с 48 участковых избирательных комиссий. Также здесь работает ситуационный центр Общественной палаты, где более 30 юристов осуществляют мониторинг соцсетей, взаимодействуют с наблюдателями, которые находятся на избирательном участке в режиме онлайн.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).