В Казани открылся Центр общественного наблюдения за выборами при Общественной палате РТ

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В казанском ИТ-парке на улице Петербургская открылся Центр общественного наблюдения (ЦОН) при Общественной палате Татарстана. В течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, наблюдатели будут следить за ходом голосования на выборах Президента РФ.

«Общественная палата является ключевым субъектом общественного контроля. На сегодняшний день сформирована вся инфраструктура общественного наблюдения. У нас функционирует Центр общественного наблюдения — это видеостена, где с более 40% участков, которые находятся на территории РТ, идет трансляция с камер видеонаблюдения. Вся информация транслируется в режиме онлайн, и те субъекты общественного контроля, которые подписали соглашение с Общественной палатой РТ, на протяжении трех дней осуществляют мониторинг за тем, как проходит голосование на конкретном избирательном участке», — рассказал журналистам эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Тимур Какохо.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В Центре общественного наблюдения обустроена видеостена, на которую одновременно идет трансляция с 48 участковых избирательных комиссий. Через определенное время картинка на ней меняется. Любой из участников процесса может определить себе зону и наблюдать за тем, как идет голосование. Каждый избирательный участок оснащен как минимум двумя камерами видеонаблюдения, которые показывают происходящее с разных ракурсов.

В ЦОН также работает ситуационный центр Общественной палаты, где более 30 юристов осуществляют мониторинг соцсетей, взаимодействуют с наблюдателями, которые находятся на избирательном участке в режиме онлайн.

«Каждые три часа наблюдатели рассказывают, какие события происходят на избирательном участке, вовремя ли он открылся, как идут голосовать, есть ли какие-то нарекания в отношении УИК и в целом по процедуре голосования. Всю эту информацию они присылают нам, мы анализируем. В случае, если мы выявляем на каких-то ресурсах сообщения о правонарушениях, мы это всё анализируем и с правовой точки зрения готовим заключение, показываем общественности, все могут ознакомиться и сделать свои выводы», — добавил Тимур Какохо.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Общественник также подчеркнул, что предварительно каждый наблюдатель прошел комплексное обучение на знание основ избирательного законодательства.

«Мы рассказали, как работает золотой стандарт наблюдения. У них также есть методическое пособие в виде чек-листа, где порядка 60 вопросов. Даже не совсем опытный человек может благодаря этому определить, правильно ли проходит избирательный процесс. Также все участники прошли тестирование», — заключил эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).