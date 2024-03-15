Участники Всемирного фестиваля молодежи из четырех стран посетили ЦОН в Казани

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Делегация из четырех иностранных наблюдателей, участников Всемирного фестиваля молодежи, посетила Центр общественного наблюдения при Общественной палате РТ в казанском ИТ-парке. Молодым людям из Бангладеш, Йемена, Пакистана и Саудовской Аравии показали, как выстроена система контроля за выборами Президента РФ с точки зрения общественности.

«Эти ребята — делегаты Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в Сочи. Они изъявили желание, прошли отбор, выбрали город Казань и приехали к нам в составе основной иностранной делегации», — рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

После завершения процедуры выборов Президента РФ международные эксперты дадут заключение о том, как устроена процедура голосования, каким образом проходит общественное наблюдение, оценят работу избирательных участков. Первыми впечатлениями они поделятся уже сегодня на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Мы видим, что ребята активно интересуются процессом. Для них это интересно, потому что у каждой страны есть свои особенности [процедуры выборов]», — подытожила замминистра по делам молодежи.

Сегодня в казанском ИТ-парке на улице Петербургская открылся Центр общественного наблюдения (ЦОН) при Общественной палате Татарстана. В течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, наблюдатели будут следить за ходом голосования на выборах Президента РФ.

В ЦОН обустроена видеостена, на которую одновременно идет трансляция с 48 участковых избирательных комиссий. Также здесь работает ситуационный центр Общественной палаты, где более 30 юристов осуществляют мониторинг соцсетей, взаимодействуют с наблюдателями, которые находятся на избирательном участке в режиме онлайн.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).