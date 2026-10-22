Путин предложил бесплатно показывать россиянам фильмы об истории страны

Президент России Владимир Путин предложил предоставлять школьникам, студентам и пенсионерам возможность бесплатно смотреть фильмы, которые объективно и полно отражают историю страны и отдельные периоды ее развития. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства высказал эту идею в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, рассказывая о своих впечатлениях от исторического фильма «Рождение империи». Путин выразил надежду, что картину посмотрит как можно больше зрителей.

Президент отметил, что возможность бесплатного просмотра можно было бы предусмотреть не только для этого фильма, но и для других картин, которые достоверно и всесторонне рассказывают об истории России и разных эпохах развития государства. В качестве категорий зрителей, которым могли бы предоставить такую возможность, он назвал школьников, студентов и пенсионеров.