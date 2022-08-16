Иннополис вернул своему сайту прежнее название

Мэрия Иннополиса вернула городскому сайту прежнее название, объяснив переименование страницы в «Новоград» шуткой. Об этом администрация города-спутника Казани рассказала в своем Telegram-канале.

«Можешь не искать в навигаторе название „Новоград“. Это была лишь шутка, всё уже вернулось на свои места. Welcome to Innopolis!» — сказано в сообщении.

Сайт был переименован накануне вечером, привычное название оказалось возвращено сегодня днем. Таким образом, новый логотип использовался меньше суток.

Фото: Telegram-канал Иннополиса

Стоит отметить, что переименование интернет-страницы Иннополиса в «Новоград» вызвало неоднозначную реакцию подписчиков, а возвращение к традиционному имени, напротив, было встречено положительно.

Иннополис сменил название сайта вслед за маркетплейсом Wildberries, который на время переименовался в «Ягодки». Позднее странице вернули прежнее имя, объяснив этот шаг рекламной акцией, но сохранив дизайн с изображениями ягод.

Инициативу в Татарстане также подхватили маркетплейс KazanExpress, сменивший название сайта на «Татары везут», и ОЭЗ «Иннополис», переименовавшая страницу в «Матур кызлар». Пока обе организации сохраняют измененные логотипы.