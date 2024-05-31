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Инклюзивный центр в Приволжском районе Казани откроется до конца августа
В Приволжском районе столицы Татарстана, в доме №18 по улице Ипподромная, до конца августа текущего года откроется инклюзивный центр с учебно-тренировочной квартирой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
С функционалом учреждения, где завершается капитальный ремонт, ознакомился глава города Ильсур Метшин. «Молодцы, что вы идете вперед и не останавливаетесь на месте. В Советском районе мы два года назад открывали первую учебно-тренировочную квартиру. Я знаю, насколько она востребована, встречались с родителями особенных детей. Сегодня мы делаем следующий шаг», — заметил мэр.
«Мы договорились в этом году открыть учебно-тренировочную квартиру и в Ново-Савиновском районе. В каждом районе города должна быть как минимум одна квартира для адаптации и социализации особенных детей», — анонсировал при этом Метшин планы запустить еще один инклюзивный центр.
По словам руководителя АНО «Добрая Казань» Татьяны Мерзляковой, досуговый центр сможет принимать до 100 детей за день. Их будут обучать 11 педагогов-воспитателей, к занятиям предполагается привлечь и матерей ребят. В первую смену учреждение будет работать как детский сад для детей с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра (РАС). В двух группах для малышей от двух до четырех и от четырех до шести лет будут заниматься по восемь детей, к каждому прикрепят тьютора. Во вторую смену центр сможет принимать школьников с ментальными нарушениями и РАС, сейчас организован набор.
«Самое сложное для любого обучающего центра — это найти персонал. Нужны особые педагоги, у которых есть не только любовь к детям, терпение и выдержка, но и специальные навыки. Здорово, что вы находите новые формы работы с особенными детьми. Мы это обязательно будем развивать и поддерживать», — пообещал руководству учреждения мэр.
Площадь инклюзивного центра составляет почти 224 кв. метра. Здесь оборудуют спортивный и тренажерный залы, творческую мастерскую (для занятий кулинарным и типографским делом, а также прикладным творчеством), кабинет сенсорно-моторной интеграции. По инициативе матерей ребят с ОВЗ в одном из помещений создадут кафе для перекусов и проведения праздников, причем за прилавком будет работать девушка с ментальными особенностями.
Центр создается на первом этаже жилого дома, возведенного в 1961 году. Прежде тут базировались санэпидслужба и отдел полиции, потом помещение долго пустовало. Так как износ стен и полов превышал 80%, пришлось проводить капитальный ремонт. Тут возвели новые перегородки, залили монолитный пол, заменили деревянные окна на пластиковые. Проведен монтаж сетей и систем кондиционирования. Сейчас происходит подключение видеокамер, пожарной и охранной сигнализации, отделка помещений. Всего отсюда вывезли 345 куб. метров строительного мусора, пояснил генеральный директор подрядчика — ООО «Стройэлит» Ильнар Яруллин.
Ремонтные работы проведены за счет спонсорской помощи строительных компаний и силами управляющих компаний. Всего удалось привлечь 9,38 млн рублей. Оснащение учреждения ведется за счет благотворительных и грантовых средств.
В общей сложности в Вахитовском и Приволжском районах Казани проживают около 800 детей с инвалидностью и ОВЗ школьного и более 3 тыс. — дошкольного возраста, отметили в мэрии.
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