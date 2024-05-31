Инклюзивный центр в Приволжском районе Казани откроется до конца августа

Фото: kzn.ru

В Приволжском районе столицы Татарстана, в доме №18 по улице Ипподромная, до конца августа текущего года откроется инклюзивный центр с учебно-тренировочной квартирой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С функционалом учреждения, где завершается капитальный ремонт, ознакомился глава города Ильсур Метшин. «Молодцы, что вы идете вперед и не останавливаетесь на месте. В Советском районе мы два года назад открывали первую учебно-тренировочную квартиру. Я знаю, насколько она востребована, встречались с родителями особенных детей. Сегодня мы делаем следующий шаг», — заметил мэр.

«Мы договорились в этом году открыть учебно-тренировочную квартиру и в Ново-Савиновском районе. В каждом районе города должна быть как минимум одна квартира для адаптации и социализации особенных детей», — анонсировал при этом Метшин планы запустить еще один инклюзивный центр.

Фото: kzn.ru

По словам руководителя АНО «Добрая Казань» Татьяны Мерзляковой, досуговый центр сможет принимать до 100 детей за день. Их будут обучать 11 педагогов-воспитателей, к занятиям предполагается привлечь и матерей ребят. В первую смену учреждение будет работать как детский сад для детей с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра (РАС). В двух группах для малышей от двух до четырех и от четырех до шести лет будут заниматься по восемь детей, к каждому прикрепят тьютора. Во вторую смену центр сможет принимать школьников с ментальными нарушениями и РАС, сейчас организован набор.

«Самое сложное для любого обучающего центра — это найти персонал. Нужны особые педагоги, у которых есть не только любовь к детям, терпение и выдержка, но и специальные навыки. Здорово, что вы находите новые формы работы с особенными детьми. Мы это обязательно будем развивать и поддерживать», — пообещал руководству учреждения мэр.

Площадь инклюзивного центра составляет почти 224 кв. метра. Здесь оборудуют спортивный и тренажерный залы, творческую мастерскую (для занятий кулинарным и типографским делом, а также прикладным творчеством), кабинет сенсорно-моторной интеграции. По инициативе матерей ребят с ОВЗ в одном из помещений создадут кафе для перекусов и проведения праздников, причем за прилавком будет работать девушка с ментальными особенностями.

Фото: kzn.ru

Центр создается на первом этаже жилого дома, возведенного в 1961 году. Прежде тут базировались санэпидслужба и отдел полиции, потом помещение долго пустовало. Так как износ стен и полов превышал 80%, пришлось проводить капитальный ремонт. Тут возвели новые перегородки, залили монолитный пол, заменили деревянные окна на пластиковые. Проведен монтаж сетей и систем кондиционирования. Сейчас происходит подключение видеокамер, пожарной и охранной сигнализации, отделка помещений. Всего отсюда вывезли 345 куб. метров строительного мусора, пояснил генеральный директор подрядчика — ООО «Стройэлит» Ильнар Яруллин.

Ремонтные работы проведены за счет спонсорской помощи строительных компаний и силами управляющих компаний. Всего удалось привлечь 9,38 млн рублей. Оснащение учреждения ведется за счет благотворительных и грантовых средств.

В общей сложности в Вахитовском и Приволжском районах Казани проживают около 800 детей с инвалидностью и ОВЗ школьного и более 3 тыс. — дошкольного возраста, отметили в мэрии.