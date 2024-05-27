Велоквест и фестиваль детства с «Пиццей»: программа Дня защиты детей в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Казани в День защиты детей, 1 июня, запланировали множество различных активностей в городских парках и скверах, дворцах культуры, на стадионах и других площадках. Об этом на деловом понедельнике рассказала замруководителя исполкома Гузель Сагитова.

«В первый день лета мы отмечаем важный праздник, призванный обратить внимание на проблему детства и воспитания подрастающего поколения – День защиты детей. В этом году для наших юных жителей города мы подготовили обширную программу на разных локациях Казани, чтобы каждый ребенок смог найти занятие по себе, по душе и провести этот день весело и с пользой», – отметила докладчица.

Самым масштабным торжеством 1 июня станет большой фестиваль детства «Эйбэт», который соберет свыше 10 тысяч ребят города в «Татнефть Арене». В рамках мероприятия пройдут презентация учреждений молодежной политики, развивающие игры, мастер-классы, интерактивы с ростовыми куклами и другие активности. Городские коллективы исполнят свои лучшие номера на одной сцене со звездами эстрады – группой «Пицца», народными артистами Татарстана Гузель Уразовой, Эльмирой Калимулиной и московским музыкальным театром «Домисолька».

Фото: © Ильнар Тухбатов/ «Татар-информ»

Среди дошкольников в Казани ежегодно проходит фестиваль детского творчества «Балачак иле», участие в котором традиционно принимают более 7 тысяч ребят из детских садов. 30 мая в рамках гала-концерта будет представлен лучший опыт педагогических коллективов дошкольных учреждений.

Также с 1 июня начнет свою работу детская железная дорога. Она будет работать до 31 августа, со среды по воскресенье. В этот же день в парке «Черное озеро» пройдет традиционная благотворительная регата, в рамках которой запланированы мастер-классы, лекции, катания на детской яхте. Все вырученные на мероприятии средства будут направлены на закупку оборудования в комнату сенсорно-моторной коррекции, которая появится в новом инклюзивном центре по адресу: улица Ипподромная, 18.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

С 25 мая началась первая смена в обновленном спортивно-оздоровительном лагере «Молодая гвардия», в котором будут заниматься юные чемпионы казанских школ. 1 июня состоится торжественное открытие с участием Раиса РТ Рустама Минниханова. Помимо этих мероприятий в районах Казани будут проходить и другие – спортивные турниры и концертные программы для ребят разных возрастов и увлечений.

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы

На стадионе «Мотор» и ледовом катке «Золотая шайба» с 30 мая по 2 июня пройдут открытые турниры по футболу и хоккею для юношей. Также на территории районов состоятся праздничные концерты и кинопоказ в культурно-досуговом центре имени Ленина.

На стадионах «Трудовые резервы», «Мирас», в спортивных комплексах «Ватан», «Центр бокса» и «Настольного тенниса» состоятся турниры по баскетболу, футболу, настольному теннису, также будут организованы танцевальные флешмобы, мастер-классы, конкурс рисунков, товарищеские матчи по футболу и спортивные эстафеты.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В центре им. Гайдара будет организована концертная программа с участием детских творческих коллективов и выставка рисунков детского творчества.

Вахитовский и Приволжский районы

В рамках празднования Международного дня защиты детей 3 июня в культурном центре «Чулпан» представят праздничное мероприятие «Калейдоскоп музыки и танца», на котором солисты Казанской городской филармонии исполнят народные песни и современные популярные хиты.

1 июня татарстанское отделение «Движения первых» совместно с «Татмедиа» проведут фестиваль детства «Ялкын-фест» на территории Казанского Кремля. В течение дня будут организованы многочисленные тематические площадки, город мастеров, интерактивная выставка журнала «Ялкын», спортивные игры, ярмарка, национальная кухня и дискотека.

В 11.00 на территории Старо-Татарской Слободы состоится велоквест «История Казани на колесах». Маршрут включает в себя интересные исторические точки по улицам Каюма Насыри, Шигабутдина Марджани, Зайни Султана, Юнусовской площади, площади и набережной озера Кабан, где участников будут встречать мастера игры и давать задания. Команды, которые справятся с загадками лучше других, будут поощрены ценными призами.

Московский и Кировский районы

31 мая с 12:00 до 16:30 в парках Урицкого и Салават купере запланировали концертную программу творческих коллективов Московского и Кировского районов. В обоих парках планируются мастер-классы от молодежных подростковых клубов, спортивные эстафеты, аквагрим, анимации с музыкой, розыгрыш подарков и игровые зоны от партнеров.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

1 июня в парке «Сосновая Роща» состоится детский инклюзивный праздник в честь Дня защиты детей, где каждый желающий сможет посетить концертную программу, крио-шоу и пройти тематический квест с ценными призами.

Советский район

В Советском районе праздничная программа готовит для юных гостей путешествие в страну музыкальных и танцевальных игр. Так, в парке у ДК им. Саид-Галеева с 10:00 1 июня детей и их родители будут встречать любимые герои сказок. Их ждут танцы, веселая игровая программа, мастер-классы и рисунки на асфальте.

Во дворе культурного центра «Сайдаш» можно будет услышать музыку из любимых мультфильмов в исполнении джаз-оркестра «Фантазия», принять участие в конкурсах и мастер-классах и сфотографироваться с любимыми героями сказок. Также гостей ждёт театр на скамейке, где можно будет выступить в роли персонажей детских сказок. Праздник завершится танцевальным марафоном «Хоровод дружбы», который пройдет в концертном зале и большим танцевальным флешмобом.

Фото: © «Татар-информ»

В Горькинско-Ометьевском лесу 1 июня состоится чемпионат детства, в рамках которого пройдут концертно-развлекательные программы, спортивные игры, различные конкурсы и мастер-классы. Здесь же уже в 11-й раз состоится велозаезд для ребят с ограниченными возможностями здоровья наперегонки со счастьем. 6 июня участники преодолеют трассу на специализированных велосипедах.