Фестиваль с «Пиццей» и десятки миллионов на цветы: что ждет жителей Казани летом

Группа «Пицца» выступит 1 июня на фестивале детства «Әйбәт»

Фото: © «Татар-информ»

На фестивале детства «Әйбәт» выступят группа «Пицца» и Гузель Уразова

В «Татнефть-Арене» 1 июня пройдет фестиваль детства «Әйбәт». Его участниками станут 14 творческих коллективов города, а также несколько известных артистов, сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

«На фестивале коллективы исполнят свои лучшие номера на одной сцене со звездами эстрады, среди которых группа “Пицца”, народные артисты Татарстана Гузель Уразова и Эльмира Калимуллина, а также московский музыкальный театр “Домисолька”», – сказал Абзалов.

С представителями творческих коллективов гости праздника смогут познакомиться в холле «Татнефть-Арены» и, возможно, выбрать один из них для развития талантов своего ребенка.

Украсить цветами планируется 84 улицы на площади более 15 тыс. квадратных метров Фото: © «Татар-информ»

На цветочное оформление города потратят 84 млн рублей

На цветочно-ландшафтное оформление Казани этим летом потратят около 84 млн рублей. Средства пойдут не только на посадку растений, но и на содержание цветников на протяжении всего сезона, заявил замруководителя исполкома мэрии города Игорь Куляжев.

«Традиционно этим летом облик Казани будет дополнен яркими красками цветочных композиций. В общей сложности на цветочно-ландшафтное оформление города предусмотрена сумма 84 млн рублей. Украсить планируется 84 улицы на площади более 15 тыс. квадратных метров», – отметил он.

На 27 улицах города, среди которых Кремлевская, Вишневского, Камалеева, Ершова, вдоль дорог появится 2 тыс. цветочных кашпо с ампельными петуниями.

Кроме того, в разных частях города будут созданы цветочные композиции, состоящие из 68 фигур. Самые большие будут расположены рядом со зданием цирка и перед Дворцом водных видов спорта.

«К сожалению, сохраняется и негативная тенденция, когда вандалы вырывают рассаду и портят клумбы. Призываю жителей быть ответственными и реагировать на такие случаи», – заключил Куляжев.

В течение лета более 15 тыс. детей отдохнут в девяти лагерях Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 15 тыс. детей отдохнут в казанских лагерях

В течение лета более 15 тыс. детей отдохнут в девяти лагерях Казани. Такие данные предоставила председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина.

«Всего будет функционировать девять детских лагерей, центр “Ял”, “Новоюдино” и два спортивных лагеря. Традиционно мы обеспечиваем бесплатными путевками детей в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в лагере “Восток” в конце июля запланирована смена для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей с охватом 180 человек. Возможность бесплатно отдохнуть в загородных и пришкольных лагерях предоставлена всем детям участников специальной военной операции, поступило более 700 заявок», – рассказала спикер.

Путевки в центр «Ял», который включает 11 баз отдыха, будут распределены между школами Казани. Их получат те ребята, кто ярко проявил себя в учебе, творчестве, спорте или общественной деятельности.

«Все программы летней кампании созданы в единой концепции. Ее цель – дать детям ориентир на саморазвитие, повышение коммуникативных навыков, развитие принципов толерантности и взаимоуважения», – добавила она.

В июле на улице Ипподромной в Казани заработает новый детский инклюзивный центр Фото: kzn.ru

Новый детский инклюзивный центр планируют открыть в День семьи

В июле на улице Ипподромной в Казани заработает новый детский инклюзивный центр, сообщила директор организации «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

«Здесь помимо учебно-тренировочной квартиры для ребят с ментальными нарушениями будет функционировать нейрогруппа для детей от 4 до 6 лет, группа адаптивной физической культуры и спорта, творческий класс, центр моторной интеграции и коррекции, а также будут охвачены и многие другие направления», – сообщила спикер.

К тому же 1 июня в парке «Черное озеро» пройдет традиционная благотворительная регата для радиоуправляемых кораблей. Все собранные средства пойдут на оборудование комнаты сенсорно-моторной коррекции нового центра.

Поучаствовать в «Кроссе корпораций» могут сотрудники предприятий старше 18 лет, которые проработали в своей организации более трех месяцев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кросс корпораций» пройдет 30 мая в 9.30

О грядущем «Кроссе корпораций», на который зарегистрировались уже более 80 организаций, рассказал глава Кировского и Московского районов города Владимир Жаворонков.

«Ежегодно интерес и число участников растет. В этом году мы планируем привлечь 100 предприятий, 80 уже зарегистрировались. Соревнование состоит из командного забега на 3 километра, в ходе которого участникам предстоит преодолеть 14 препятствий разной сложности, среди них рукоходы, переправы, барьеры и другие. На финише их будут ожидать медали и чувство гордости за себя и свою команду», – объяснил Жаворонков.

Он пояснил, что поучаствовать в «Кроссе корпораций» могут сотрудники предприятий старше 18 лет, которые проработали в своей организации более трех месяцев. Команда должна состоять из шести человек, среди них должны быть минимум две женщины, добавил Жаворонков.

«Мы постарались сделать спортивный праздник для всей семьи. Так, для детей будет создана мини-полоса препятствий, где малыши смогут почувствовать себя настоящими спортсменами, преодолевая адаптированные для них испытания, организованные участниками и финалистами популярного шоу “Суперниндзя”», – подчеркнул он.

В заключение глава района напомнил, что сегодня последний день регистрации на «Кросс корпораций», и призвал предприятия активизироваться.