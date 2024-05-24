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Инфляция в Японии в апреле составила 2,5% - меньше, чем было в марте
Инфляция в Японии замедлилась в апреле до 2,5% против 2,7% в марте. Считали темпы обесценивания национальной валюты в японском МВД по величине роста потребительских цен, пишет «Интерфакс».
Интересно, что ЦБ Японии при подсчетах инфляции строго отслеживает свежие продукты питания – это для сотрудников кредитной организации ключевой показатель. Однако в МВД это не учитывали. Без этого учета цены в апреле выросли на 2,2%. В марте было 2,6%. Причем аналогичный прогноз ранее давали местные аналитики.
Добавим, что цель по инфляции в Японии для местного Центробанка составляет 2%. Однако отчетный показатель держится выше этой отметки уже 2 года и 1 месяц подряд.
Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в апреле оценивается 2,4% в годовом выражении. В марте она была на уровне 2,9%. Эксперты ранее прогнозировали те же показатели.
Стоимость продуктов питания выросла на 3,5%, а услуги стали дороже на 1,7%.
Потребительские цены в Японии в апреле увеличились на 0,2% за месяц. В марте также на 0,2%.
Напомним, годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 8,03%. По итогам 2023 года годовая инфляция в стране составила 7,42%. По прогнозу Минэкономразвития, в 2024-м она должна составить 5,1%.
Ранее сообщалось, что ЦБ Турции сохранил процентную ставку на уровне 50% годовых.
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