Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 8,03%

В России годовая инфляция с 14 по 20 мая ускорилась до 8,03%. При том что с 7 по 13 мая была равна 7,91%. Такие данные следуют из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации, пишет ТАСС.

В документе уточняется, что на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,11%, а цены выросли год к году на 8,03%. В категории «продовольственные товары» на минувшей неделе темпы роста цен снизились до 0,06%. Ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию, а на остальные продукты питания темпы роста цен оценили в 0,13%. Что касается непродовольственных товаров, то за отчетную неделю инфляция замедлилась до 0,07%. Это произошло из-за удешевления электро- и бытовых приборов и снижения темпов роста цен на отечественные авто. В сфере «услуги» цены выросли на 0,27%. При этом медленнее стали дорожать авиабилеты на внутренние рейсы, а на услуги санаториев цены вообще не росли.

Отметим, что с 30 апреля по 6 мая годовая инфляция в РФ составляла 7,81% неделей ранее. Из этого можно сделать вывод, что на протяжении последних трех недель инфляция пока ускоряется.

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2024 году с 4,5% до 5,1%. Напомним, что по итогам 2023-го инфляция в стране составила 7,42%.

До этого зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявлял, что совет директоров Центробанка в июне может рассмотреть сценарий с повышением ключевой ставки. По его словам, высокая ставка в России еще сохраниться, однако к 2027-му она должна выйти на уровень 6-7%.