ЦБ Турции сохранил процентную ставку на уровне 50% годовых

ЦБ Турции оставил ключевую ставку без изменений – 50% годовых. Причем такое решение совет директоров принимает уже второй месяц подряд, следует из сообщения турецкого регулятора.

Ранее финансовые аналитики Турции прогнозировали такое решение ЦБ. Они говорили, что снижать ставку турецкий Центробанк может начать осенью.

Как говорится в докладе ЦБ Турции, в апреле месячная инфляция немного ослабла и видно, как спрос внутри страны замедлился. Однако импорт потребительских товаров во второй весенний месяц стал больше, что ограничило улучшение баланса счета текущих платежей.

Директора кредитной организации отметили, что внимательно следят за влиянием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) на кредитование и внутренний спрос. Учитывая замедленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, СД решил не менять размер ключевой ставки, при этом подтвердив осторожную позицию насчет рисков инфляции.

Турецкий Центральный банк добавил, что ДКП, которую проводят в стране, сохранится до тех пор, пока месячная инфляции не снизится значительно и делать будет снижаться достаточно долго.

По прогнозам регулятора, инфляция в Турции снизится во второй половине 2024-го. Причем цель для ЦБ - 5% в среднесрочной перспективе.

Отметим, что в апреле официальная инфляция в Турции составила 69,8% в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 8,03%. Причем зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявлял, что совет директоров Центробанка в июне может рассмотреть сценарий с повышением ключевой ставки. Однако, со слов спикера, к 2027-му ставка должна составить 6-7%.