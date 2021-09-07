Инфекционист: Россию ожидает четвертая волна Covid-19

Россию ожидает новая, уже четвертая по счету волна коронавируса Covid-19. Об этом в эфире «Первого канала» заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины» — врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков.

«У нас уже было три волны коронавирусной инфекции, будет еще. Будет подъем и осенью, и весной», — предупредил специалист.

По оценке врача-инфекциониста, вирус перестанет представлять проблему только через полтора или два года. «<…> но это не означает, что эти полтора — два года нужно жить в страхе», — подчеркнул он.

Кроме того, Тимаков добавил, что 80–90% жителей России в той или иной форме уже имели контакт с коронавирусной инфекцией.