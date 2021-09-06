В Татарстане за сутки выявлено 50 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них — три завозных и 47 контактных, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Девятнадцать человек госпитализировано, 31 получает лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 22 человека. В Набережных Челнах зафиксировано 12 случаев болезни, а в Альметьевском районе — пять. Всего инфицированные выявлены в 11 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 6 сентября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждено 25 764 случая заболевания. Выздоровели 22 478 жителей Татарстана, в том числе 13 — за минувшие сутки.

Вакцину от коронавируса получили в общей сложности 1 015 753 татарстанца. Двумя дозами привиты 876 326 жителей республики.