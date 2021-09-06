В России 39 миллионов человек вакцинировались от коронавируса

39 млн россиян завершили полный курс вакцинации от Covid-19. Около 46 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на VI Всероссийской неделе охраны труда, сообщает ТАСС.

По данным федерального Оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в России за время пандемии зарегистрировано 7 030 455 случаев заражения. Полностью поправилось 6 285 007 человек. Количество летальных исходов достигло 187 990.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19 и отмечал высокую эффективность и безопасность российских препаратов от коронавируса. 30 июня в эфире прямой линии глава государства заявил о том, что привился отечественной вакциной «Спутник-V».

VI Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) проходит с 6 по 9 сентября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» города Сочи. Ранее, выступая на ВНОТ, Голикова оценила предложение Госдумы РФ об отмене минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России, о чем сообщал «Татар-информ».