Инфекционист допустил рост заболеваемости Covid-19 с середины августа

Рост заболеваемости коронавирусом Covid-19 в России возможен начиная с середины августа. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости.

«Прошло полгода, иммунитет снижается, и люди будут заболевать повторно... Рост заболеваемости в любом случае будет — примерно с середины августа и осенью. Вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции», — заметил специалист.

При этом врач, сославшись на статистику, констатировал, что рост числа госпитализированных пациентов с коронавирусом в России пока не отмечается.

В дальнейшем эпидемическая ситуация будет зависеть от того, насколько снизился у людей иммунитет к инфекции и дает ли он защиту от повторного заболевания, а также от появления новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, добавил Тимаков.

Действие Covid-ограничений на территории Татарстана приостановлено с 8 июля. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в республике за неделю снизился до 10,1%. Вместе с тем во многих зарубежных странах наблюдается новый подъем заболеваемости.