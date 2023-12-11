«Индустрия выходит на ровный режим»: с чем подходит экономика Татарстана к концу года

Основной вклад в динамику индекса промышленного производства, как и по России в целом, в Татарстане вносят обрабатывающие производства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рост в обработке замедлился до 5,1%

Впереди Новый год, пора подведения итогов, однако Татарстанстат, в силу лагов статистической деятельности, опубликовал данные развития экономики республики лишь за январь – октябрь 2023 года. Рост объема промпроизводства в Татарстане за 10 месяцев составил ровно 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель продолжает замедляться. При том, что наивысший уровень был достигнут в январе – августе, когда индекс вырос на 3,9%. По РФ динамика за тот же период сложилась более позитивная – рост промышленности за 10 месяцев составил 3,5%.

Основной вклад в динамику индекса промышленного производства, как и по России в целом, в Татарстане вносят обрабатывающие производства – рост в этом секторе, включающем более 20 отраслей, от пищепрома до нефтепереработки, по итогам 10 месяцев составил 5,1% (по России – 7,4%).

Добыча полезных ископаемых в республике также остается в плюсе, пусть и символическом – рост на 0,1% (по РФ – сокращение на 1,1%). А вот в энергетике впервые за год было зафиксировано снижение – на те же 0,1% (по РФ, напротив, рост на 0,2%).

Загадка года – ускорение динамики в секторе «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» до 4,6% по итогам января – октября. Это наивысшая планка за весь 2023-й, но что именно так накачивает эти отрасли, понять невозможно. Для сравнения: по России сектор из минуса традиционно не выходит, хотя скорость падения «в среднем по стране» в нем замедляется с каждым периодом, по итогам 10 месяцев – до минус 1,1%.

Добыча полезных ископаемых в республике также остается в плюсе, пусть и символическом – рост на 0,1% Фото: © «Татар-информ»

«Год планомерного, постепенного приспособления экономики»

Как отмечал в интервью «Татар-информу» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох, всем этим флуктуациям текущей статистики не стоит придавать сильное значение. «В 2022-м мы имели в эти временные отрезки очень резкие перекосы в статистике. Что-то тогда вообще остановилось, что-то замедлилось, а что-то и резко выросло. Поэтому данные текущего года Татарстанстат в любом случае сравнивает с индикаторами экономики, можно так сказать, наполовину работавшей. Это аномальная ситуация, и в цифрах она еще долго будет проявляться», – говорил ученый.

В то же время, по его мнению, «индустрия выходит на некий ровный режим». «Постепенно прошлогодние провальные месяцы приобретают все меньшее значение. Идет выравнивание показателей. В целом темпы роста остаются положительными, поэтому я не вижу ничего особенного в том, что в какой-то период они оказываются немного ниже или выше, чем в другой», – отмечал ученый.

Игорь Кох: «2023-й год стал, по моему личному ощущению, годом планомерного, постепенного приспособления экономики к тем негативным факторам, которые возникли в прошлом году» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Но и он соглашался, что «некоторое замедление темпов промышленного роста» в Татарстане в последние месяцы все-таки происходит.

Об этом, кстати, свидетельствует универсальный индикатор: по данным Регионального диспетчерского управления энергосистемы Татарстана, в сентябре и октябре электропотребление в республике сокращалось – на 2% и 1,9% соответственно (к аналогичным месяцам 2022-го). Правда, в ноябре этот тренд остановился.

Напомним, Минэкономики РТ ранее прогнозировало, что промпроизводство в Татарстане по итогам текущего года вырастет «всего» на 2%. Очевидно, в ведомстве все-таки перестраховались.

«2023-й год стал, по моему личному ощущению, годом планомерного, постепенного приспособления экономики к тем негативным факторам, которые возникли в прошлом году. Именно поэтому мы и получим, я надеюсь, по итогам текущего года рост ВВП и России в целом, и рост ВРП Татарстана в частности, и рост промышленного производства выше, чем было в прогнозах министерств и ведомств. Думаю, 3% точно будет, а может, и еще больше», – говорил Игорь Кох.

Рост в стройсекторе тоже замедлился, но все равно остается двузначным – 16,6% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Оборот розничной торговли вырос на 10,2%, превысив 1,1 трлн рублей

По итогам января – октября, впервые в этом году, в Татарстане закончилось отставание в отгрузке: за 10 месяцев показатель вплотную приблизился к 3,8 трлн рублей, и это пусть и на 0,5%, но наконец-таки больше, чем было годом ранее. Минэкономики РТ, напомним, ожидает, что по итогам года отгрузка приблизится к 4,5 трлн рублей.

Рост в стройсекторе тоже замедлился, но все равно остается двузначным – 16,6%. В деньгах в отрасли уже прокручено 512 млрд рублей. По итогам года, по прогнозам экономического ведомства, должно выйти более 643 млрд рублей. Ввод жилья за 10 месяцев лишь немногим не дотянул до 3 млн кв. метров, но и это уже на 1,1% больше, чем год назад.

«В условиях резкого повышения ключевой ставки ЦБ ставки по рыночной ипотеке в крупных банках уже превысили 16%. Пока строителей “спасает” программа льготной ипотеки по низким процентным ставкам, которая ориентирована на первичный рынок жилья», – напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

В свежей сводке Татарстанстата появились также данные о доходах и зарплатах. И они впечатляют. Так, реальные денежные доходы жителей Татарстана за январь – сентябрь 2023 года выросли на 9,1%, реальные располагаемые доходы – на 8,7% (по РФ – лишь на 4,8%). А зарплаты – на 18,1% (в номинале – до 59 тыс. рублей) и 13,1% соответственно.

Это фантастика: в среднем по России рост аналогичных показателей составил 13,2% (правда, до более 70 тыс. рублей) и 7,4% соответственно. С одной стороны, как не раз отмечали в ЦБ, рост зарплат темпами, превышающими рост производительности труда, остается мощным проинфляционным фактором. С другой, на этом фоне совсем не удивляет рост оборота розничной торговли: по итогам 10 месяцев до рекордных в этом году 10,2% (по РФ за тот же период – всего 5,5%). В деньгах это уже больше 1,1 трлн рублей.

«Продажи уменьшились в части продуктов питания, но их рост ускорился в части непродовольственных товаров» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы вписаться в прогноз Минэкономики РТ, за два последних месяца в Татарстане должны наторговать еще минимум на 200 млрд рублей. Нет сомнений, справятся! Тем более что, как отмечают в Волго-Вятском ГУ Банка России, хотя рост потребительской активности в октябре-ноябре и замедлился немного по сравнению с предыдущими месяцами, все равно «оставался высоким». И, прежде всего, благодаря продолжению роста реальных зарплат, которые в сентябре превысили на 10% уровень четвертого квартала 2021 года.

«Продажи уменьшились в части продуктов питания, но их рост ускорился в части непродовольственных товаров. Представители торговых центров сообщали об увеличении посещаемости. Росту трафика могло способствовать практически полное заполнение торговых площадей», – отметили в регуляторе.

Из-за высокой конкуренции с маркетплейсами «посещаемость может уже не достичь уровней 2019 года», но на общих показателях торговли это никак не отразится.

Сохраняется высокий спрос и в сфере общественного питания. В Татарстане по итогам 10 месяцев оборот ресторанов и кафе вырос на 17,2%, до более 55 млрд рублей.

«Представители торговых центров сообщали об увеличении посещаемости. Росту трафика могло способствовать практически полное заполнение торговых площадей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Индекс «Татар-информа» по итогам января – сентября превысил 8%

Традиционно с опозданием, но в статистике за январь – октябрь Татарстанстат, наконец, объявил и данные по инвестициям в основной капитал за три квартала текущего года. Вложения выросли на треть к аналогичному периоду прошлого года, до 767,6 млрд рублей! Отметим, в среднем по РФ рост инвестиций за те же три квартала составил «всего» 10,8%.

В Приволжском федеральном округе на Татарстан пришлось больше четверти всех инвестиций (из 2,8 трлн рублей), в занявшую второе место Нижегородскую область, например, было вложено около 365 млрд рублей, а в Башкортостан – 325 млрд. По прогнозу Минэкономики РТ, по итогам года объем инвестиций в Татарстан должен составить около 960 млрд рублей, с ростом к показателям 2022-го на 2,1%. Похоже, конечные цифры, про которые мы узнаем в феврале, вдохновят на свершения.

В связи с новыми вводными мы пересчитали Индекс «Татар-информа»: по итогам января – сентября он составил рекордные в текущем году 108,39%!

Напомним, в структуру Индекса входит 10 индексов роста: в отгрузке, строительстве, розничной торговле и инвестициях, в добыче полезных ископаемых, а также в пяти базовых для Татарстана отраслях обработки (кокса и нефтепродуктов, химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, а также пище- и автопроме). В отрицательной зоне пока что остается только химпром. А наиболее высокими темпами растет автомобилестроение.

По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, в целом в сентябре-октябре расширение деловой активности в промышленности макрорегиона объяснялось увеличением производства товаров инвестиционного назначения. «Оно происходило за счет наращивания выпуска широкого спектра гражданской продукции. По данным мониторинга предприятий, компании демонстрировали максимальные за последние 10 лет оценки по спросу, инвестиционной активности и загрузке мощностей», – отметил регулятор.

В отрицательной зоне пока что остается только химпром. А наиболее высокими темпами растет автомобилестроение Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ЦБ прогнозируют, что в четвертом квартале рост инвестиций продолжится, но более низкими темпами. А вот в 2024 году может начаться и расширение инвестактивности – в силу растущего внутреннего спроса, развития импортозамещающих производств и логистической инфраструктуры для обслуживания растущих товаропотоков со странами Азии и Ближнего Востока.

«Оценивая перспективы 2024 года, предприятия сохраняют высокий оптимизм – и в части спроса на свою продукцию, и в части объемов производства. По всей видимости, одной из основных причин оптимизма выступает ожидаемый спрос со стороны госсектора, который распространится и на другие сектора экономики через цепочки межотраслевых взаимосвязей и денежные выплаты работникам», – отметили аналитики Банка России в свежем бюллетене «О чем говорят тренды».