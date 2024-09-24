Премьер Буркина-Фасо объяснил желание войти в БРИКС борьбой с долларом и евро

Вступление Буркина-Фасо в объединение стран БРИКС принесет ей пользу на международной арене. Об этом заявил премьер-министр страны Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела на встрече с послом России в регионе Игорем Мартыновым.

По данным ТАСС, в ходе встречи глава правительства Буркина-Фасо попросил о возможности вступить в БРИКС, чтобы противостоять доминированию доллара и евро, а также для улучшения торговых отношений на международной арене.

Кроме того, де Тамбела предложил наладить прямое авиасообщение между столицами Буркина-Фасо и России. В свою очередь, Мартынов рассказал о желании Москвы реализовать в западноафриканской республике проект запуска АЭС.

Напомним, шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.