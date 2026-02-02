Трамп заявил, что Моди согласился отказаться от поставок российской нефти

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в разговоре с ним Премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился отказаться от поставок нефти из России, а он сам в благодарность снизил пошлины для его страны. Об этом американский лидер рассказал в своей социальной сети Truth Social.

«Мы обсудили многое, в том числе торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он согласился перестать покупать российскую нефть и приобрести гораздо больше [нефти] в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле», – написал Президент США.

По мнению Трампа, отказ Индии от нефти из РФ поможет завершить продолжающееся вооруженное противостояние на Украине, где, по его оценке, «каждую неделю <...> гибнут тысячи людей».

«Из дружбы и уважения к Премьер-министру Моди и по его просьбе, с немедленным вступлением в силу, мы согласовали торговую сделку между Соединенными Штатами и Индией, согласно которой США будут взимать сниженный взаимный тариф, понизив его с 25% до 18%», – добавил американский лидер.

По его словам, индийская сторона при этом будет двигаться к снижению своих тарифных и нетарифных барьеров в отношении США до нуля. Глава индийского Правительства также обязался гораздо активнее покупать американскую продукцию, добавил Президент США.

«Наши удивительные отношения с Индией станут еще крепче в будущем. Премьер-министр Моди и я – два человека, которые ДЕЛАЮТ ДЕЛА, чего не скажешь о многих», – заключил Дональд Трамп.

В августе прошлого года США ввели дополнительные пошлины в 25% для Индии, объяснив это поставками нефти из РФ (прямыми или опосредованными). В результате тарифы для индийских товаров выросли до 50% (ранее были установлены «взаимные пошлины» в 25%).

Несмотря на это, власти Индии пообещали продолжить закупки российской нефти. Впрочем, они все же уменьшились после введения США и Великобританией санкций против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний в октябре 2025-го.