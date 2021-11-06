news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
6 ноября 2021  22:50

India Times: Шесть городов могут уйти под воду до 2030 года из-за изменения климата

news_top_970_100


Шесть городов в разных странах полностью или частично могут уйти под воду до 2030 года из-за изменения климата. Об этом со ссылкой на подготовленные организацией Climate Central карты пишет газета India Times.

По данным издания, речь идет об Амстердаме в Нидерландах, Басре в Ираке, Новом Орлеане в США, Венеции в Италии, Хошимине во Вьетнаме и Калькутте в Индии.

Отчет Climate Central создан на основе информации Межправительственной группы экспертов по изменению климата — структуры Организации Объединенных Наций.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, выступая по видеосвязи на саммите G20, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, а также реализует политику по сокращению выбросов.

При этом Президент Соединенных Штатов Джо Байден подчеркнул, что Россия и Китай «фактически не появились» на саммите «Большой двадцатки» в Риме.

#изменение климата
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное