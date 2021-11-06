India Times: Шесть городов могут уйти под воду до 2030 года из-за изменения климата



Шесть городов в разных странах полностью или частично могут уйти под воду до 2030 года из-за изменения климата. Об этом со ссылкой на подготовленные организацией Climate Central карты пишет газета India Times.

По данным издания, речь идет об Амстердаме в Нидерландах, Басре в Ираке, Новом Орлеане в США, Венеции в Италии, Хошимине во Вьетнаме и Калькутте в Индии.

Отчет Climate Central создан на основе информации Межправительственной группы экспертов по изменению климата — структуры Организации Объединенных Наций.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, выступая по видеосвязи на саммите G20, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, а также реализует политику по сокращению выбросов.

При этом Президент Соединенных Штатов Джо Байден подчеркнул, что Россия и Китай «фактически не появились» на саммите «Большой двадцатки» в Риме.