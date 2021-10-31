Путин заявил, что Россия выполняет обязательства по климату

Россия выполняет все взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, а также реализует политику по сокращению выбросов, заявил Президент России Владимир Путин в своем выступлении на заседании саммита «Группы двадцати» в режиме видеоконференции.

«Наша страна активно и инициативно участвует в международных усилиях по сохранению климата. Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и „парижскому соглашению“», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Россия последовательно реализует политику по снижению чистой эмиссии парниковых газов, предпринимает шаги с целью повышения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращения выбросов попутного газа при добыче нефти.